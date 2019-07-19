Выборы под угрозой: работники ОИК на 207 округе пожаловались на незаконные обыски, - СМИ

Представители Корюковского отделения полиции в Черниговской области провели обыск в помещении окружной избирательной комиссии (ОИК) 207 округа без разрешения следственного суда, что прямо запрещено Конституцией Украины, сообщает "Апостроф".

В ходе незаконного обыска работники полиции повредили пломбы на сервере ОИК, в результате чего система "Выборы" остановила свою работу.

Как сообщают сотрудники ОИК, визит полиции состоялся вечером 18 июля, после 21:00. И до 1:00 ночи члены и сотрудники комиссии были заблокированы в помещении.

По словам заместителя председателя ОИК Владислав Опанасика, Корюковские правоохранители не впервые под разными предлогами пытаются незаконно вмешаться в работу ОИК.

"На этот раз формальным поводом стала установка в помещении ОИК камер видеонаблюдения, которые были демонтированы и убраны. Свои действия полиция объяснить не могла, а необходимое судебное решение для таких действий с ее стороны отсутствовало", - сообщил Опанасик.

Председатель ОИК Анна Преснякова считает, что все, что происходило вечером 18 июля, является подготовкой к блокированию работы ОИК, а возможно и к фальсификациям результатов избирательного процесса.

"С самого начала работы, комиссия столкнулась с противодействием местных властей, которые саботировали все, начиная от помещения. Нам говорили, что оно не соответствует требованиям и фактически не дает возможности обеспечить безопасность ОИК. Следователи местной полиции по разным поводам приходили в ОИК ... По вопросам архива прошлых выборов и т. д. Позавчера у нас состоялись маски шоу - сумку подбросили, сорвали нам на три часа работу. Вчера так же состоялся незаконный обыск, с нарушением требований УПК и Конституции Украины", - рассказала Преснякова.

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Учитывая, что местная власть близка к действующему депутату от БПП Анатолию Евлахову, нельзя исключать, что то, что происходит в ОИК, инспирировано именно в его интересах. Ведь данные авторитетных социологических кампаний прогнозируют победу на выборах кандидату в народные депутаты Игорю Рыбакову, а не ему.

По данным компании "Рейтинг", отставание других кандидатов от Рыбакова не оставляет им шансов. Таким образом, становится понятно, почему оппоненты Рыбакова могут быть заинтересованы в срыве голосования.

Как сообщил Опанасик, представители комиссии уже подали заявление в суд об отказе со стороны полицейских разрешить проведение обыска в помещении ОИК. Кроме того, они подали заявления в Генпрокуратуру о совершении представителями полиции преступлений и в ГБР. Также они готовят обращение в ЦИК о вмешательстве в работу комиссии со стороны правоохранительных органов, которым они собственными силами противодействовать не могут.

Фото: "Апостроф"