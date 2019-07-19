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19 июля 2019, пятница, 17:08 138 Документ
Верховная Рада и партии 2019-07-19T17:14:22+03:00
Українські Новини
Ляшко и Герасимов получили самую большую зарплату среди лидеров фракций Рады за июнь

Ляшко и Герасимов получили самую большую зарплату среди лидеров фракций Рады за июнь

Заработная плата председателей фракций и групп в Верховной Раде в июне составила от 22 тыс. до 40 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе аппарата Рады на запрос Українських Новин.

Председатель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов и лидер Радикальной партии Олег Ляшко получили по 40 342 гривны.

Председатель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак получил в июне 38 267,01 гривен, Вадим Новинский (фракция "Оппозиционный блок") - 33 007,08 гривен, председатель фракции "Объединение "Самопомощь" Олег Березюк - 34 025,84 гривен, Юлия Тимошенко (фракция "Всеукраинское объединение "Батьківщина") - 38 549,03 гривен.

Сопредседатели группы "Партия "Відродження" Виталий Хомутынник и Виктор Бондар заработали 33 724,22 и 39 424,16 гривны соответственно, а председатель группы "Воля народа" Ярослав Москаленко - 22 208,48 гривен.

Среди всех депутатов самую большую зарплату за июнь получила депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Оксана Билозир - 50 454,30 гривен.

Кроме того, всем депутатам начислено по 35 240 гривен в качестве компенсации расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий (кроме Глеба Загория (БПП), Евгения Бакулина (ОБ), а также внефракционных Сергея Клюева и Александра Онищенко).

Как сообщали Українські Новини, треть депутатов Рады арендуют жилье за 20 тысяч гривен в месяц из бюджета.

Кроме того Парубий и больше половины депутатов получили более 40 млн гривен компенсации за аренду жилья.

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