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19 июля 2019, пятница, 12:49 606
Выборы 2019-07-19T13:10:27+03:00
Українські Новини
Бизнесмены-мажоритарщики, которые не проживают на своих округах, не найдут поддержки, - Крипак

Бизнесмены-мажоритарщики, которые не проживают на своих округах, не найдут поддержки, - Крипак

Андрей Крипак, лидер гонки в 91 округе, предусматривает неутешительный результат мажоритарщикам от "Слуги народа" в связи с тем, что кандидатуры бизнесменов, которые не проживают на этих округах и не знают проблем избирателей, просто не найдут поддержки. Об этом он заявил во время прямомого эфира на ТРК "Киев" 17 июля 2019

"На хорошем, честном и порядочном имени Президента в парламент пытаются пройти люди, которые будут откровенно неэффективными для того или иного округп, - отметил кандидат. - Все же лучше, чтобы мажоритарщик жил на территории окрга, по которому баллотируется, чтобы действительно знать проблемы, которые беспокоят местных жителей".

Крипак также заявил о своей искренней поддержке справедливых и актуальных инициатив Президента Владимира Зеленского, направленных на улучшение жизни украинцев.

Напомним, на ТРК Киев 17 июля 2019 были приглашены на теледебаты лидеров избирательной гонки согласно результатам соцопросов по 91 избирательному округу Андрей Крипка и Олег Дунда.

 

 

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