Бизнесмены-мажоритарщики, которые не проживают на своих округах, не найдут поддержки, - Крипак

Андрей Крипак, лидер гонки в 91 округе, предусматривает неутешительный результат мажоритарщикам от "Слуги народа" в связи с тем, что кандидатуры бизнесменов, которые не проживают на этих округах и не знают проблем избирателей, просто не найдут поддержки. Об этом он заявил во время прямомого эфира на ТРК "Киев" 17 июля 2019

"На хорошем, честном и порядочном имени Президента в парламент пытаются пройти люди, которые будут откровенно неэффективными для того или иного округп, - отметил кандидат. - Все же лучше, чтобы мажоритарщик жил на территории окрга, по которому баллотируется, чтобы действительно знать проблемы, которые беспокоят местных жителей".

Крипак также заявил о своей искренней поддержке справедливых и актуальных инициатив Президента Владимира Зеленского, направленных на улучшение жизни украинцев.