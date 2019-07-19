Отчет силовиков по расследованию убийства Шеремета должен стать первым вопросом для Совета по вопросам свободы слова при Президенте, - НСЖУ

Национальный союз журналистов Украины приветствует инициативу Офиса Президента создать Совет по вопросам свободы слова при Президенте Украины. И начать свою работу этот Совет должен с заслушивания отчета руководителей правоохранительных органов о состоянии расследования убийства журналиста издания "Украинская правда" Павла Шеремета. 20 июля проходит третья годовщина со дня гибели известного журналиста.

"Несмотря на неоднократные публичные обещания чиновников, преступление за три года не расследовано, заказчики убийства не названы, виновных не наказали. Именно поэтому отчет руководителей силовых структур о ходе расследования является крайне актуальным, - отмечает председатель НСЖУ Сергей Томиленко. - И будущий Совет по вопросам свободы слова должен начать свою работу именно с заслушивания отчета по "делу Шеремета"

В НСЖУ напоминают, что по случаю Дня журналиста в июне Союз публично обратился к главе государства с призывом перезапустить Совет по вопросам защиты профессиональной деятельности журналистов и свободы слова при Президенте Украины, образованной в 2016 году.

"Во времена предыдущего Президента соответствующий Совет собирался крайне нерегулярно, работал непублично и действовал неэффективно, - подчеркивает Сергей Томиленко. - Вместе с тем такая публичная площадка важна как место, где чиновники, народные депутаты и представители широкого круга организаций и международного сообщества смогут объединить усилия, чтобы остановить и преодолеть системную безнаказанность за преступления против журналистов, усовершенствовать законы, связанные с журналистской деятельностью и защитой свободы слова".

В самой журналистской организации Украины считают, что лучшим свидетельством серьезности намерений команды нового Президента получить авторитет в сфере защиты свободы слова станет рассмотрение на первом заседании президентского Совета "дела Шеремета".

"Именно физическая безопасность журналистов Украины сегодня вызывает огромную обеспокоенность не только нашей организации, но и авторитетных международных институтов, - отмечает Сергей Томиленко. - И отсутствие прогресса в расследовании дела Шеремета, делах избиения журналистов во времена Евромайдана и нападений в последние годы - это тревожный показатель общей безнаказанности за преступления против журналистов".

Наиболее резонансными преступлениями, совершенными против работников СМИ уже в 2019 году, в НСЖУ называют убийство журналиста Вадима Комарова в Черкассах и жестокое избиение оператора Вадима Макарюка в Харькове.

Как сообщали Українські Новини, НСЖУ призывает журналистов прийти утром в субботу на место убийства Шеремета и требовать справедливости.