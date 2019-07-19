Терентьев, потративший миллионы на мост Кличко после его открытия, баллотируется в ВР, - Гришин

Директор КП "Инженерный центр" Михаил Терентьев, подписавший договор о "подорожании" уже открытого "моста Кличко" на 74 млн грн, участвует в выборах на округе в Киеве. Об этом сообщил журналист Сергей Гришин на своей странице в Facebook.

Гришин отметил, что, несмотря на выписанные постфактум 74 млн грн, мост все равно "немножко треснул".

"Но зато, Михаил Терентьев, который подписывал договора, и очевидно делал "приемку" моста, нормально себе баллотируется в Раду, по округу на Печерске", - пишет журналист.

"То есть, с одной стороны, плюс 74 млн грн, как раз вначале избирательной кампании, к уже освоенным (сколько там 300, 400 млн. грн?). А с другой стороны, не дешевое участие выборах на округе в Киеве. Так думаю, что даже хорошо, что выборы в июле, а то так до октября мост мог бы ещё пару раз подорожать", - отметил Гришин.

Напомним, ранее Терентьев потратил на мост Кличко, уже после его открытия, еще 74 млн грн.