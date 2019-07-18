Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента: он сел на галерке

17 июля, бывшего президента Украины Петра Порошенко, который не явился в этот день на допрос к следователям Государственного бюро расследований, не пустили в зал заседаний Европарламента, а усадили на галерке. Соответствующие фото появились в издании "Страна".\r\nВ партии Порошенко заявили, что он не получал повестки в следственные органы. Позже Порошенко улетел в Страсбург, но в списке приглашенных на выборы президента Еврокомиссии его не было. \r\n\r\nФото: Страна.ua\r\nА вот между прочим, ГБР намерено силой доставить Порошенко на допрос в случае его неявки.\r\nВ пресс-службе ГБР уточнили, что Порошенко был вызван на допрос на 17 июля.\r\nРанее суд разрешил ГБР изъять документы в Международном инвестиционном банке по делу против Порошенко.