Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента: он сел на галерке

17 июля, бывшего президента Украины Петра Порошенко, который не явился в этот день на допрос к следователям Государственного бюро расследований, не пустили в зал заседаний Европарламента, а усадили на галерке. Соответствующие фото появились в издании "Страна".

В партии Порошенко заявили, что он не получал повестки в следственные органы. Позже Порошенко улетел в Страсбург, но в списке приглашенных на выборы президента Еврокомиссии его не было.

Фото: Страна.ua

А вот между прочим, ГБР намерено силой доставить Порошенко на допрос в случае его неявки.

В пресс-службе ГБР уточнили, что Порошенко был вызван на допрос на 17 июля.

Ранее суд разрешил ГБР изъять документы в Международном инвестиционном банке по делу против Порошенко.