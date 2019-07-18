Украина сможет выстроить нормальный рынок электроэнергии, как смогли это сделать страны Европы, – глава Федерации работодателей ТЭК

Участники рынка электроэнергии должны объединить усилия для обеспечения его нормального функционирования. Украине это удастся, как и всем странам Европы, которые уже либерализировали рынок.

Об этом заявил председатель Федерации работодателей топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Анатолий Татаринов.

"Чтобы мы в процессе дискуссии не ругали рынок, как рынок, как форму, а нашли возможности, пути, чтобы выстроить нормальный рынок электроэнергии. Ведь 20 стран Европы, или все страны Европы смогли это сделать. Я думаю, в состоянии это сделать и Украина", - заявил Татаринов.

Он призвал участников рынка электроэнергии объединить усилия и, в случае необходимости, оперативно корректировать правила функционирования рынка.

"Давайте путем совещаний, круглых столов попытаемся сопровождать рынок электроэнергии, определять болевые точки и эти точки устранять. И законодательную базу менять надо. Но нет Верховной Рады сегодня. Она начнет работать в лучшем случае, наверное, в августе месяце. А нужно изменить какие-то положения законодательства. Поэтому производители электроэнергии хотят поддержать введение нового рынка. И хотят вместе с вами выстроить нормальные взаимоотношения и нормальные схемы в этом рынке. А для этого нужно четко понимать, если правила игры нужно менять, их нужно оперативно менять", - предложил председатель Федерации работодателей ТЭК.

Напомним, 1 июля заработал новый рынок электроэнергии, в соответствии с принятым в 2017 году Верховной Радой Украины Законом Украины "О рынке электрической энергии". Согласно закону, новая модель предусматривает введение таких сегментов как рынок двусторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок.