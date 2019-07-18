Путин подтвердил возможность реализации "газовых договоренностей" между Медведчуком и Медведевым

На встрече с одним из лидеров "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктором Медведчуком 18 июля Президент Российской Федерации (РФ) Владимир Путин заявил, что договоренности, которые были достигнуты между украинским политиком и российским премьер-министром Дмитрием Медведевым, "вполне реализуемы".

Об этом сообщило интернет-издание "Страна. ua".

"Разумеется, правительство мне докладывает о ваших встречах и обсуждаемых темах. Я думаю, что все, о чем вы говорили с председателем правительства РФ, представителями экономического и энергетического блоков, это все вполне реализуемо", - сказал Путин.

Виктор Медведчук на встрече рассказал о мирном плане по Донбассу и прекращении боевых действий на основе "минских соглашений".

Отметим, что встреча Медведчука и Юрия Бойко с Медведевым, которую упомянул Владимир Путин, произошла 10 июля.

Ранее подробно сообщалось о цели третьей поездки в Москву Бойко и Медведчука. Они обсуждали с российским премьер-министром возможную 25-процентную скидку на газ для украинцев и транзит российского природного газа через Украину.