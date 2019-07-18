САП открестилась от заявлений Сытника о подозрении высокопоставленному лицу

Специализированная антикоррупционная прокуратура опровергает заявление директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника, протокол о коррупции которого Нацполиция передала в суд, о намерении сообщить о подозрении высокопоставленному чиновнику.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.\r\n"САП никакого подозрения не согласовывала. Никто с таким подозрением о его согласовании не обращался", - сказал собеседник.\r\nПо его словам, Сытник ввел общество в заблуждение, заявив о таком подозрении.\r\nВ четверг Сытник заявил, что НАБУ намерено сообщить о подозрении высокопоставленному должностному лицу.\r\nПри этом он не назвал, кто этот чиновник.\r\nКак сообщали Українськi Новини, ранее НАБУ сообщило о подозрении бывшему председателю Запорожской областной государственной администрации Константину Брылю и министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику в декларировании недостоверных данных.\r\nТем временем ГПУ провела следственные действия на охотничьей базе под Ровно, где отдыхал Сытник.