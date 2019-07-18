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18 июля 2019, четверг, 18:29 86
Судебная власть 2019-07-18T20:15:02+03:00
Українські Новини
САП открестилась от заявлений Сытника о подозрении высокопоставленному лицу

САП открестилась от заявлений Сытника о подозрении высокопоставленному лицу

Артем Сытник.
Артем Сытник.

Специализированная антикоррупционная прокуратура опровергает заявление директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника, протокол о коррупции которого Нацполиция передала в суд, о намерении сообщить о подозрении высокопоставленному чиновнику.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"САП никакого подозрения не согласовывала. Никто с таким подозрением о его согласовании не обращался", - сказал собеседник.

По его словам, Сытник ввел общество в заблуждение, заявив о таком подозрении.

В четверг Сытник заявил, что НАБУ намерено сообщить о подозрении высокопоставленному должностному лицу.

При этом он не назвал, кто этот чиновник.

Как сообщали Українськi Новини, ранее НАБУ сообщило о подозрении бывшему председателю Запорожской областной государственной администрации Константину Брылю и министру энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику в декларировании недостоверных данных.

Тем временем ГПУ провела следственные действия на охотничьей базе под Ровно, где отдыхал Сытник.

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