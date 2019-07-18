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18 июля 2019, четверг, 11:49 309
Политика 2019-07-18T11:49:38+03:00
Українські Новини
На 100-м округе проведут экзит-пол: кандидат от "Слуги народа" анонсировал борьбу с возможными фальсификациями

На 100-м округе проведут экзит-пол: кандидат от "Слуги народа" анонсировал борьбу с возможными фальсификациями

В день голосования избирателей за кандидатов в народные депутаты Украины, 21 июля, на 100-м округе Кировоградской области будет проведен экзит-пол. Об этом на своей странице в Facebook сообщил кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" Игорь Мурдий.

По его словам, это возможность не только зафиксировать имеющийся высокий уровень доверия к президентской команде, но и важный инструмент защиты голосов избирателей.

"...экзит-пол - это инструмент защиты каждого вашего голоса, чтобы его не могли украсть на уровне не чистых на руку членов избирательных комиссий. Увы, но такая практика до сих пор приемлема в нашей стране. Надеюсь, что с таким риском мы имеем дело в последний раз. Ведь Украина меняется уже сегодня и с участием каждого из нас", - написал Мурдий, отметив, что "будет защищать каждый голос" своего избирателя.
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