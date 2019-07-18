Киевская полиция расследует, кто и как запустил компромат против кандидата в округе №218 Виктории Мухи

Кандидат в народные депутаты в одномандатном округе №218 Виктория Муха обратилась в Главное управление Нацполиции в Киеве с тем, чтобы правоохранители расследовали факты применения "черных технологий" против нее. Об этом Виктория Муха сообщила на своей официальной странице в Facebook.\r\nВ среду, 17 июля, в почтовые ящики жителей Святошинского и Оболонского районов Киева массово бросили так называемую газету "Вестник избирателя" с клеветнической информацией о Виктории Мухе. "У меня есть все основания полагать, что очередную провокацию запустил штаб моего конкурента на округе №218. В "листке" написано о двух кандидатов. Только об одном нейтрально и даже комплиментарно, а обо мне - по-другому", - заявила Муха.\r\nПри этом она выразила сожаление, что общественность успела внимательно изучить партийные списки, но меньше внимания было обращено на мажоритарщиков. "В результате под партийными брендами часто скрываются новые лица, которые, к сожалению, действуют старыми грязными методами", - отметила Виктория Муха.\r\nТаким образом, по ее словам, теперь за дело придется браться полиции. Тем более, что это не первая грязная технология, примененная против Виктории Мухи, которая является наиболее рейтинговым кандидатом в округе №218. В Святошинском и Оболонском районах продолжается провокационный телефонный обзвон жителей якобы от имени кандидата. Ранее Виктория Муха заявила, что она не причастна к этому обзвону, а голос, который представляется ее именем, даже не похож на ее.\r\n"Отдельно хочу обратиться к жителям Святошинского и Оболонского районов. Кандидаты, прибегающие к таким нечестных действиям, прежде всего выражают свое неуважение к вам. Жизнь после 21 июля продолжится. А в воскресенье давайте сделаем ответственный выбор", - призвала Виктория Муха.\r\n