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17 июля 2019, среда, 20:36 574
Выборы 2019-07-17T22:35:30+03:00
Українські Новини
Андрей Ярмоленко публично поддержал кандидатуру в парламент Духна по Кировоградской области

Андрей Ярмоленко публично поддержал кандидатуру в парламент Духна по Кировоградской области

Андрей Ярмоленко. Фото: bigmir.nеt
Андрей Ярмоленко. Фото: bigmir.nеt

Экс-капитан киевского "Динамо", лидер сборной Украины по футболу, а ныне полузащитник ангйлиского "Вест-Хема" Андрей Ярмоленко записал видеообращение, в котором комментирует внеочередные парламентские выборы в Украине.

Андрей Ярмоленко поддержал своего двоюродного брата, кандидата в народные депутаты Украины на Кировоградщине, правоохранителя Владимира Духно, пишет News.bigmir.net.

"Знаю одного очень честного и порядочного человека, по совместительству моего брата — Духно Владимира Николаевича. Он баллотируется в депутаты Верховной Рады по 100-му избирательному округу Кировоградской области. Братан, я всегда с тобой", - заявил Андрей Ярмоленко.

Также известно, что братья вместе выросли в деревне Черниговской области и оба увлекались фуболом.

В итоге Андрей стал всемирно известным спортсменом, а Владимир – начальником управления защиты экономики в Кировоградской области, а в недалеком будущем, возможно, депутатом Верховной Рады Украины. На выборы идет самовидвиженцем, безпартийный. До этого опыта в политика не имел.

Напомним, внеочередные парламентские выборы в Украине пройдут 21 июля.
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