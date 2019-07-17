Городские власти рассчитывают на появление 4-5 новых детских домов семейного типа, - КГГА

Семьям, которые изъявили желание создать детский дом семейного типа, город закупает автомобили, квартиры и поддерживает материально. Об этом в интервью изданию "Укринформ" рассказала заместитель председателя КГГА Марина Хонда, пишет пресс-служба.

"Семье, которая изъявляет желание создать детский дом семейного типа, город готов помогать покупкой многокомнатной квартиры, автомобиля, финансовой поддержкой. Мы посчитали, что на сегодня 100 детям нужно обеспечить пребывание в таких домах. При появлении еще четырех-пяти новых детдомов семейного типа мы бы максимально закрыли такую ​​потребность", - объясняет Марина Хонда.

В то же время город оказывает помощь детям-сиротам и детям с инвалидностью, находящимся под опекой, в патронатных семьях и детских домах семейного типа, в размере 1500 гривен. Также недавно в столице введено предоставление ежеквартальной адресной помощи детдомам семейного типа и патронатным семьям в размере от 8 до 20 000 гривен в зависимости от количества детей.

Справка.

На сегодня в Киеве функционирует 24 таких детских дома семейного типа и 33 патронатных семьи.

Детский дом семейного типа - отдельная семья, которая берет на воспитание и совместное проживание не менее 5 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.