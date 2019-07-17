подписаться на рассылку
25.8 26.15
28.75 29.4
˟
17 июля 2019, среда, 19:33 423
Политика 2019-07-17T20:15:02+03:00
Українські Новини
Городские власти рассчитывают на появление 4-5 новых детских домов семейного типа, - КГГА

Городские власти рассчитывают на появление 4-5 новых детских домов семейного типа, - КГГА

Семьям, которые изъявили желание создать детский дом семейного типа, город закупает автомобили, квартиры и поддерживает материально. Об этом в интервью изданию "Укринформ" рассказала заместитель председателя КГГА Марина Хонда, пишет пресс-служба.

"Семье, которая изъявляет желание создать детский дом семейного типа, город готов помогать покупкой многокомнатной квартиры, автомобиля, финансовой поддержкой. Мы посчитали, что на сегодня 100 детям нужно обеспечить пребывание в таких домах. При появлении еще четырех-пяти новых детдомов семейного типа мы бы максимально закрыли такую ​​потребность", - объясняет Марина Хонда.

В то же время город оказывает помощь детям-сиротам и детям с инвалидностью, находящимся под опекой, в патронатных семьях и детских домах семейного типа, в размере 1500 гривен. Также недавно в столице введено предоставление ежеквартальной адресной помощи детдомам семейного типа и патронатным семьям в размере от 8 до 20 000 гривен в зависимости от количества детей.

Справка.

На сегодня в Киеве функционирует 24 таких детских дома семейного типа и 33 патронатных семьи.

Детский дом семейного типа - отдельная семья, которая берет на воспитание и совместное проживание не менее 5 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.
Архив
Новости
ЕС выделит $3,4 млн на проведение реформы украинского парламента 20:09
На Донбассе скончался наблюдатель мониторинговой миссии ОБСЕ 19:55
Городские власти рассчитывают на появление 4-5 новых детских домов семейного типа, - КГГА 19:33
Гройсмана уличили в использовании базы данных государственного сервиса для политической рекламы 19:18
Учителя в Харькове получили "памятки" со штрафами за использование русского языка 19:17
больше новостей
Сухой конец лета и заморозки в сентябре: синоптики спрогнозировали погоду на три месяца 06:00
Спорный закон об украинском языке вступил в силу 08:00
Кандидатом на должность Постпреда Украины в ЕС является Владимир Литвин, - СМИ 11:05
Постаревшие политики. Фото: strana.ua
Украинцы массово публикуют "пожилые" фото из Face App: какими будут политики в старости 21:19
Завтра у Порошенко допрос в ГБР, но он улетает в Страсбург 07:11
больше новостей
Кандидатом на должность Постпреда Украины в ЕС является Владимир Литвин, - СМИ 11:05
Завтра у Порошенко допрос в ГБР, но он улетает в Страсбург 07:11
В судебной реформе Порошенко выстояли принципиальные суды, в частности, ОАСК - Пилипенко 13:55
Депутат Емец трижды менял партии, а теперь идет от "Голоса", котрый обещал новые лица 09:21 Фото
Сухой конец лета и заморозки в сентябре: синоптики спрогнозировали погоду на три месяца 06:00
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok