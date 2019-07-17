Полиция препятствует просветительским акциям против насилия в СМИ и в обществе, - движение "Остановим насилие"

Показ насилия в медиа провоцирует рост агрессии в украинском обществе. Однако вместо того, чтобы поддержать активистов, борющихся с проявлениями насилия, полиция оказывает на них давление и препятствует их деятельности.

Об этом заявили активисты общественного движения "Остановим насилие" во время пресс-конференции в информационном агентстве "Украинские Новости".

По данным активистов, ежегодно только от семейного насилия в Украине погибает более 600 женщин. Лишь 10% из одного миллиона женщин, которые становятся жертвами домашнего насилия, решаются об этом говорить.

"Насилие в семьях - колоссальная проблема, независимо от достатка семьи. Я сама была его жертвой, потому что мой муж в течение многих лет поднимал на меня руку и запугивал. Однако помощи от правоохранителей я не получила, как и тысячи женщин. Поэтому я присоединилась к общественному движению против насилия, чтобы бороться с этой проблемой системно. В таких случаях очень важно сотрудничество правоохранительных органов и гражданского общества. Однако, к сожалению, мы не видим этого на Киевщине. Вчера в Обухове, а сегодня в Василькове полицейские сорвали законные акции волонтеров. В обоих случаях изъяты экраны, на которых демонстрировались просветительские фильмы. Мы видим откровенное давление правоохранителей", - говорит одна из инициаторов движения "Остановим насилие" председатель Васильковского районного совета Наталья Баласинович.

По мнению активистов, чтобы снизить уровень общественной агрессии и преступности, надо совместно с правоохранителями противодействовать ее причинам. Однако вместо содействия активистам движения "Остановим насилие" полиция срывает их мероприятия.

"Проводя мирные акции, мы стремимся донести людям, что не стоит копировать агрессивное поведение с экранов каналов в жизни. Мы рассчитывали на поддержку правоохранителей. Ведь, казалось бы, делаем общее дело. Однако мы просто шокированы тем, с каким произволом правоохранителей пришлось столкнуться в Обухове и Василькове. Активистов безосновательно задержали, изъяли технику", - говорит волонтер движения Ирина Наконечная.

Активисты обратились к министру внутренних дел Арсену Авакову с требованием разобраться в ситуации.

Адвокат Иван Ангелин убежден: акции движения были вполне законными, а правоохранители, которые им препятствовали, должны нести наказание.

"Городскую власть Обухова и Василькова вовремя уведомили о месте и дате проведения информационно-просветительских акций. Поэтому активисты движения имели полное право их проводить. В то же время, нарушая требования закона, полиция и неизвестные лица им препятствовали. Такие действия правоохранителей содержат признаки преступления, предусмотренного частью первой статьи 170 Уголовного кодекса. Они должны стать объектом немедленного расследования", - считает адвокат Иван Ангелин.

Представители общественного движения "Остановим насилие" обратились с письмами в посольства и международные организации с просьбой защитить активистов от преследований со стороны полиции и способствовать реализации права на собрания и общественную деятельность в Украине.