Депутат Виктория Муха сообщила о начале строительства садика в Святошинском районе

На улице Бахмачская, 35 в Святошинском районе Киева начинается строительство нового детского сада. Об этом в своем видеоблоге в Facebook сообщила депутат Киевского городского совета Виктория Муха. Последние несколько лет она работала над тем, чтобы на месте старого долгостроя город наконец построил современное дошкольное учреждение.

Во вторник, 16 июля, на месте будущего сада состоялось совещание с руководством города, района, с заказчиком работ - коммунальным предприятием "Спецжилфонд", подрядной организацией и местными жителями.

"Уже в ближайшие дни здесь будет работать строительная техника. А готовый садик, по плану, появится к концу следующего года. Рассчитан он на 130 мест. Знаю, насколько это важно для всех местных жителей. Район развивается, появляются новые дома, молодежь покупает квартиры. А садики переполнены", - сообщила Виктория Муха.

Детский сад на Бахмачской, 35 еще в начале 90-ых годов начал строить завод "Авиант". Далее работа была заброшена. Недострой стояла так много лет.

"Для меня как депутата Киевсовета, избранного от этого микрорайона, было делом чести взяться за эту работу и довести ее до конца. Мы несколько лет боролись, чтобы недостроенное помещение было передано в коммунальную собственность города. Затем добились передачи в район. Разработана проектно-сметная документация, пройдена экспертиза. Учитывая изменения в законодательство, прошли путь принятия решения Киевсоветом об отводе земельного участка", - рассказала Муха.

В прошлом году старый долгострой снесли и начались подготовительные работы для строительства. Уже завершены все необходимые процедуры и определена подрядная организация, которая и займется строительством. В городском бюджете на этот год предусмотрены финансовые средства.

Новый современный садик рассчитан на 7 групп, а именно: две групповые ячейки для детей ясельного возраста (от 2-х до 3-х лет) на 30 детей и пять групповых ячеек для детей дошкольного возраста (от 3-х до 6 лет) по 20 детей в каждой.