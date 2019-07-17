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17 июля 2019, среда, 09:30 202
Политика 2019-07-17T09:30:25+03:00
Українські Новини
Военное оборудование от Запада пылится в Украине на складах, - министр обороны Канады

Военное оборудование от Запада пылится в Украине на складах, - министр обороны Канады

Министр обороны Канады Харджит Саджан выступил с громким заявлением, спустя всего две недели после визита в эту страну президента Зеленского. Как оказалось солидная доля военного оборудования и снаряжения, которое Украина получила от Запада в качестве помощи для отражения агрессии России, до сих пор не используется. Полученное от международных союзников военное оборудование порой простаивает в Украине на складах.

Об этом Харджит Саджан заявил Radio Canada International, как передает Укринформ.

"Я ездил в Украину и видел подаренное другими государствами оборудование, которое пылится в океанских контейнерах", - сказал Саджан.

По его убеждению, вместо насущных потребностей в оборудовании, Украине стоит сосредоточиться на развитии собственных оборонных институтов.

Если собрать понемногу здесь и там, то так не сработает. Что Канада пытается добиться своим присутствием в Украине, так это помочь им разработать надлежащий план", - отметил министр обороны.

Он призвал новое правительство Украины как можно быстрее определиться с оборонными потребностями и собственным видением канадской военной миссии.

"После этого мы можем попытаться развить эти разговоры. Мы уже сделали все, чтобы иметь уверенность, что сможем поддержать их план", - заявил Саджан.

Он напомнил, что Канада в прошлом году официально разрешила экспорт оружия в Украину.

Как сообщают Українські Новини, Канада решила выделить $45 млн на поддержку Украины.

Президент Владимир Зеленский с 1 по 3 июля находится с визитом в Канаде для участия в конференции по поддержке реформ в Украине, где он попросил поддержки у Канады, чтобы установить мир в Украине.

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