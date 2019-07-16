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  • 18.07.19 11:00 Совместная пресс-конференция Федерации работодателей Украины и Союза химиков Украины: "Отечественные производители минеральных удобрений уверяют: кризиса на рынке не будет"
16 июля 2019, вторник, 15:59 16
Пресс-центр 2019-07-16T16:33:01+03:00
Українські Новини
18.07.19 11:00 Совместная пресс-конференция Федерации работодателей Украины и Союза химиков Украины: "Отечеств

18.07.19 11:00 Совместная пресс-конференция Федерации работодателей Украины и Союза химиков Украины: "Отечественные производители минеральных удобрений уверяют: кризиса на рынке не будет"

18 июля 2019 года, в 11:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится совместная пресс-конференция Федерации работодателей Украины и Союза химиков Украины: "Отечественные производители минеральных удобрений уверяют: кризиса на рынке не будет".

В последнее время в Украине распространяются слухи о якобы неминуемом кризисе на отечественном рынке минеральных удобрений. Якобы вызван он значительной зависимостью от России, откуда в Украину минеральные удобрения импортируются по разным каналам, в том числе - путем замены страны-поставщика. Отечественные же производители минеральных удобрений, в том числе сложных (NPK), вследствие высокой цены на импортные составляющие (фосфор и калий) не способны должным образом конкурировать с импортом.

На самом деле слухи о падении рынка не имеют никакого основания. Ситуация выглядит совсем по-другому. Например, с учетом эмбарго на поставку российских минеральных удобрений, в первую очередь NPK, введенного с 1 июля 2019 года, в Украине необходимо осуществить импортозамещение 800 тыс. т товара происхождением из России. Из них отечественные производители способны без дополнительных инвестиций нарастить выпуск в объеме 450 тыс. т минеральных удобрений в год (56%), что можно распределить путем заключения контрактов с другими странами (в среднем на украинском рынке работают около 90 компаний-импортеров).

Кстати, по состоянию на 16 июня 2019 в Украину поставлено уже 588 тыс. т импортного NPK или 49% годового потребления. Причем в первом полугодии 2019 доля РФ снизилась почти в 4 раза и составляет около 20%.

Сейчас все украинские заводы, за исключением государственного Одесского припортового завода, работают стабильно, производственные мощности готовы к загрузке и выполнения всех заказов в указанных объемах. Цены на продукцию низкие и конкурентоспособные. При условии стабильной цены на газ никаких оснований для повышения стоимости отечественных минеральных удобрений нет.

Участники:

  • Руслан Ильичев, генеральный директор Федерации работодателей Украины;
  • Алексей Голубов, президент Союза химиков Украины;
  • Игорь Гольченко, вице-президент Союза химиков Украины;
  • Руководители предприятий отрасли.

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