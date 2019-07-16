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16 июля 2019, вторник, 11:21 124
Силовые структуры 2019-07-16T11:21:32+03:00
Українські Новини
Заключенным закупают окуня и говядину на 2,6 млрд гривен

Заключенным закупают окуня и говядину на 2,6 млрд гривен

Генеральная дирекция Государственной уголовно-исполнительной службы объявила 2 тендера на закупку мороженой рыбы и говядины первого сорта на общую сумму 2,583 млрд гривен.

Об этом говорится в тендерной документации, обнародованной в системе публичных закупок ProZorro, передают Українські Новини.

Согласно первому тендеру, дирекция хочет закупить такие виды рыбы, как хек, сайда, минтай, сардинелла, аргентина, морской окунь в количестве 10,34 тыс. тонн, при этом остаточный срок хранения по каждой поставке должен быть не менее 4 месяцев.

Во втором тендере предметом закупки является блок из мяса на костях первого сорта общим весом 10,67 тыс. тонн с остаточным сроком хранения не менее 5 месяцев.

Отмечается, что данные закупки проводятся для потребностей ряда учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторов по всей Украине, кроме Крыма.

Закупка осуществляется по рамочному соглашению, то есть количество участников, с которыми будет заключено соглашение - не менее 3, но не более 10.

Срок поставки продуктов - до 15 декабря 2022 года.

Конечный срок подачи тендерных предложений - до 28 августа, аукцион назначен на 3 октября.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве для заключенных с расстройствами психики сделают спецотделение.

Ранее Министерство юстиции открыло новый корпус Киевского (Лукьяновского) следственного изолятора после капитального ремонта - с золотыми батареями.

При этом Минюст за создание коворкинга для молодежи вместо Лукьяновского СИЗО.

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