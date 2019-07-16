Заключенным закупают окуня и говядину на 2,6 млрд гривен

Генеральная дирекция Государственной уголовно-исполнительной службы объявила 2 тендера на закупку мороженой рыбы и говядины первого сорта на общую сумму 2,583 млрд гривен.\r\nОб этом говорится в тендерной документации, обнародованной в системе публичных закупок ProZorro, передают Українські Новини.\r\nСогласно первому тендеру, дирекция хочет закупить такие виды рыбы, как хек, сайда, минтай, сардинелла, аргентина, морской окунь в количестве 10,34 тыс. тонн, при этом остаточный срок хранения по каждой поставке должен быть не менее 4 месяцев.\r\nВо втором тендере предметом закупки является блок из мяса на костях первого сорта общим весом 10,67 тыс. тонн с остаточным сроком хранения не менее 5 месяцев.\r\nОтмечается, что данные закупки проводятся для потребностей ряда учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторов по всей Украине, кроме Крыма.\r\nЗакупка осуществляется по рамочному соглашению, то есть количество участников, с которыми будет заключено соглашение - не менее 3, но не более 10.\r\nСрок поставки продуктов - до 15 декабря 2022 года.\r\nКонечный срок подачи тендерных предложений - до 28 августа, аукцион назначен на 3 октября.\r\nКак сообщали Українські Новини, в Киеве для заключенных с расстройствами психики сделают спецотделение.\r\nРанее Министерство юстиции открыло новый корпус Киевского (Лукьяновского) следственного изолятора после капитального ремонта - с золотыми батареями.\r\nПри этом Минюст за создание коворкинга для молодежи вместо Лукьяновского СИЗО.