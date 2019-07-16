Украинские миротворцы в ДР Конго спасли жизнь местному военному, раненому боевиками

Летчики 18-го отдельного вертолетного отряда Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго провели успешную эвакуацию бойца местных Вооруженных сил.

Военный получил огнестрельное ранение во время перестрелки с участниками бандформирования и нуждался в срочной госпитализации. Несмотря на довольно неблагоприятные для полетов в горной местности погодные условия, украинский экипаж вертолета Ми-8 вместе с медиками южноафриканского контингента немедленно отправился к точке эвакуации в поселке Пинга.

Прибыв на место врачи проверили состояние пострадавшего и подготовили его для медицинской эвакуации по воздуху. Вместе с раненым на борт вертолета последовали его родные: жена и ребенок. Уже через сорок минут раненого бойца вместе с семьей доставили на аэродром города Гома, а уже оттуда - в госпиталь для оказания квалифицированной помощи.

Эта успешная миссия в очередной раз зарекомендовала украинских миротворцев в ДР Конго как надежных партнеров, которые своим профессионализмом значительно усиливают возможности Миссии по поддержанию мира и безопасности в регионе.

Специально для Українських Новин, помощник командира 18 отдельного вертолетного отряда по связям со СМИ капитан Владислав Демьяненко.