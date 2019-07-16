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16 июля 2019, вторник, 10:11 327
Выборы 2019-07-16T11:00:02+03:00
Українські Новини
НСЖУ открывает "горячую линию" для журналистов ко дню голосования 21 июля

НСЖУ открывает "горячую линию" для журналистов ко дню голосования 21 июля

Национальный союз журналистов Украины открывает "горячую линию" и предоставляет юридические консультации для журналистов во время внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019. В НСЖУ может обратиться любой журналист или СМИ, подвергшиеся препятствованию профессиональной деятельности или у кого возникает вопрос об особенностях работы в день выборов.

"В день голосования тысячи журналистов будут работать на информационной передовой - освещать ход выборов и подсчет голосов на участках, - отмечает председатель НСЖУ Сергей Томиленко. - Но поскольку не все политические штабы кандидатов-мажоритарщиков настроены на честную борьбу, что подтверждается случаями распространения "чернухи" или нападениями на активистов в регионах, то в первую очередь работникам СМИ следует позаботиться о собственной безопасности и о осознанный защиту своих прав".

В НСЖУ обращают внимание на то, что:

  1. Работа журналистов на избирательных участках во время голосования и подсчета голосов регламентируется Законом Украины "О выборах народных депутатов Украины" (статья 34). Чтобы воспользоваться этим правом, журналисту необходимо предъявить удостоверение. Единственное ограничение: на участке могут одновременно находиться не более два работника одного СМИ.
  2. Национальный союз журналистов Украины открывает "горячую линию" и предоставляет юридические консультации для журналистов во время предвыборной кампании и выборов. В НСЖУ может обратиться любой журналист или отдельное СМИ, которые подверглись притеснениям, препятствованию профессиональной деятельности, стали жертвами нападений, блокирования помещения и тому подобное.

Телефон горячей линии: (044) 234-49-60 или 050-493-68-88. Кроме того, можно написать оперативное сообщение через Facebook:

председатель НСЖУ Сергей Томиленко

первая секретарь НСЖУ Лина Кущ

пресс-секретарь НСЖУ Светлана Лазоренко, (096) 281 35 73

  1. Журналисты могут получить консультацию и помощь у партнеров НСЖУ - медиаюристов Платформы прав человека, Института развития региональной прессы.
  2. Национальный союз журналистов Украины осуждает предоставление посторонним лицам удостоверений журналистов и призывает политические штабы и редакции СМИ не злоупотреблять правом пребывания журналистов на избирательных участках.

"Настоящих журналистов призываем в день выборов фотографировать на участках журналы регистрации работников СМИ и обнародовать в социальных сетях, передавать в НСЖУ факты присутствия псевдокореспондентов", - обращается к коллегам самая массовая журналистская организация Украины.

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