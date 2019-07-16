НСЖУ открывает "горячую линию" для журналистов ко дню голосования 21 июля

Национальный союз журналистов Украины открывает "горячую линию" и предоставляет юридические консультации для журналистов во время внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019. В НСЖУ может обратиться любой журналист или СМИ, подвергшиеся препятствованию профессиональной деятельности или у кого возникает вопрос об особенностях работы в день выборов.

"В день голосования тысячи журналистов будут работать на информационной передовой - освещать ход выборов и подсчет голосов на участках, - отмечает председатель НСЖУ Сергей Томиленко. - Но поскольку не все политические штабы кандидатов-мажоритарщиков настроены на честную борьбу, что подтверждается случаями распространения "чернухи" или нападениями на активистов в регионах, то в первую очередь работникам СМИ следует позаботиться о собственной безопасности и о осознанный защиту своих прав".

В НСЖУ обращают внимание на то, что:

Работа журналистов на избирательных участках во время голосования и подсчета голосов регламентируется Законом Украины "О выборах народных депутатов Украины" (статья 34). Чтобы воспользоваться этим правом, журналисту необходимо предъявить удостоверение. Единственное ограничение: на участке могут одновременно находиться не более два работника одного СМИ. Национальный союз журналистов Украины открывает "горячую линию" и предоставляет юридические консультации для журналистов во время предвыборной кампании и выборов. В НСЖУ может обратиться любой журналист или отдельное СМИ, которые подверглись притеснениям, препятствованию профессиональной деятельности, стали жертвами нападений, блокирования помещения и тому подобное.

Телефон горячей линии: (044) 234-49-60 или 050-493-68-88. Кроме того, можно написать оперативное сообщение через Facebook:

председатель НСЖУ Сергей Томиленко

первая секретарь НСЖУ Лина Кущ

пресс-секретарь НСЖУ Светлана Лазоренко, (096) 281 35 73

Журналисты могут получить консультацию и помощь у партнеров НСЖУ - медиаюристов Платформы прав человека, Института развития региональной прессы. Национальный союз журналистов Украины осуждает предоставление посторонним лицам удостоверений журналистов и призывает политические штабы и редакции СМИ не злоупотреблять правом пребывания журналистов на избирательных участках.

"Настоящих журналистов призываем в день выборов фотографировать на участках журналы регистрации работников СМИ и обнародовать в социальных сетях, передавать в НСЖУ факты присутствия псевдокореспондентов", - обращается к коллегам самая массовая журналистская организация Украины.