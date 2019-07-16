подписаться на рассылку
25.7 26.05
28.75 29.4
˟
16 июля 2019, вторник, 09:21 20 Фото
Выборы 2019-07-16T09:21:01+03:00
Українські Новини
Депутат Емец трижды менял партии, а теперь идет от "Голоса", котрый обещал новые лица

Депутат Емец трижды менял партии, а теперь идет от "Голоса", котрый обещал новые лица

По одному из центральных столичных избирательных округов - №221 (Печерск, Соломенка, Шевченковский район) мажоритарщиком идет действующий народный избранник Леонид Емец.

Данный парламентарий является одним из наиболее опытных кандидатов в народные избранники от столицы. Однако, как отмечают блогеры в социальных сетях, Леонида Александровича Емца можно уверенно отнести к когорте лидеров по политическому "перекрашыванию".

В пока еще легитимной Раде Емец трудится от "Народного Фронта" Арсения Яценюка. Ранее политик неоднократно менял свои взгляды в зависимости от политической конъюнктуры и успел побывать членом партии "Реформы и порядок", "Наша Украина", (а также доверенным лицом экс-президента Виктора Ющенко), после перебежал к "Батькивщине", а в 2014 году присоединился к "Народному фронту".

Обещание лидера "Голоса" Святослава Вакарчука привести в новый Парламент "новые" лица как-то не логично связывается с поддержкой на 221-м округе его политсилой Леонида Емца.

Как подсчитали эксперты портала slovoidilo.ua, в нынешней каденции в Парламенте, Леонид Емец выполнил 46% своих нардеповских обещаний. Депутат подал 130 законопроектов, 674 предложения в таблицы поправок и 54 запроса. В Парламенте он выступал 86 раз с места и 85 раз - с трибуны. По данным письменной регистрации, Емец пропустил 31 пленарное заседание, а по данным электронной - 131.

Больше новостей о: Голос выборы в Верховную Раду Емец Леонид

Архив
Новости
Сергей Рыбалка передал наблюдателям от ОБСЕ материалы о нарушениях на выборах в 107 округе 09:31
Виктория Муха (округ 218) рассказала о грязных технологиях, которые используют против нее 09:30
Депутат Емец трижды менял партии, а теперь идет от "Голоса", котрый обещал новые лица 09:21 Фото
В "Слуге народа" рассказали, когда планируют открыть новую Раду 09:13
Грозы, град и шквалы охватят почти всю Украину: спасатели предупредили о резком ухудшении погоды 08:49
больше новостей
Авто из кортежа Зеленского.
Авто из кортежа Зеленского устроили ДТП с колонной автобусов с детьми под Запорожьем 23:15 Дополнено
Сошедший оползень на пляже в Одессе, поисковые работы. Фото:
Грунт сошел со склона на пляже в Одессе, людей ищут под завалами 20:53
Старый грузовик в Чернобыле. Фото: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник/Facebook
В Чернобыльской зоне обнаружили опасный предмет с мощной радиацией 10:44
Место смертельной аварии.
Глава полтавского отделения "Слуги народа" Сердюков выехал на встречку, погибла девушка 22:38
Два грузовика из-за отказанных тормозов столкнулись и создали огромную пробку в центре Киева 20:19
больше новостей
Авто из кортежа Зеленского.
Авто из кортежа Зеленского устроили ДТП с колонной автобусов с детьми под Запорожьем 23:15 Дополнено
Сошедший оползень на пляже в Одессе, поисковые работы. Фото:
Грунт сошел со склона на пляже в Одессе, людей ищут под завалами 20:53
Место смертельной аварии.
Глава полтавского отделения "Слуги народа" Сердюков выехал на встречку, погибла девушка 22:38
Борис Колесников. Скриншот видео УП
Ты на себя посмотри, тунеядец, рожа в фотографию не влазит: Борис Колесников нахамил избирателям во время встречи 16:49
У Зеленского готовы люстрировать Данилюка и Абромавичуса 14:58
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok