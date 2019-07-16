Депутат Емец трижды менял партии, а теперь идет от "Голоса", котрый обещал новые лица

По одному из центральных столичных избирательных округов - №221 (Печерск, Соломенка, Шевченковский район) мажоритарщиком идет действующий народный избранник Леонид Емец.

Данный парламентарий является одним из наиболее опытных кандидатов в народные избранники от столицы. Однако, как отмечают блогеры в социальных сетях, Леонида Александровича Емца можно уверенно отнести к когорте лидеров по политическому "перекрашыванию".

В пока еще легитимной Раде Емец трудится от "Народного Фронта" Арсения Яценюка. Ранее политик неоднократно менял свои взгляды в зависимости от политической конъюнктуры и успел побывать членом партии "Реформы и порядок", "Наша Украина", (а также доверенным лицом экс-президента Виктора Ющенко), после перебежал к "Батькивщине", а в 2014 году присоединился к "Народному фронту".

Обещание лидера "Голоса" Святослава Вакарчука привести в новый Парламент "новые" лица как-то не логично связывается с поддержкой на 221-м округе его политсилой Леонида Емца.

Как подсчитали эксперты портала slovoidilo.ua, в нынешней каденции в Парламенте, Леонид Емец выполнил 46% своих нардеповских обещаний. Депутат подал 130 законопроектов, 674 предложения в таблицы поправок и 54 запроса. В Парламенте он выступал 86 раз с места и 85 раз - с трибуны. По данным письменной регистрации, Емец пропустил 31 пленарное заседание, а по данным электронной - 131.