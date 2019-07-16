Сергей Рыбалка передал наблюдателям от ОБСЕ материалы о нарушениях на выборах в 107 округе

Кандидат в депутаты Сергей Рыбалка провел встречу с представителями миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами в Украине по Луганской области.

Встреча Сергея Рыбалка прошла с долгосрочными наблюдателями Мартином Кунце и Гандолгор Сайнхуу и ассистентом долгосрочного наблюдателя Ренатой Махрабовой.

Во время диалога, Сергей Рыбалка рассказал о незаконных технологиях, которые используют оппоненты, а также о своих опасениях по поводу возможных провокаций и фальсификаций в день выборов.

Напомним, в 107 округе кандидатами в депутаты зарегистрированы еще три клона-пустышки с фамилией Рыбалка, кроме этого специально нанятыми провокаторами распространяются фальшивые листовки и газеты с целью дискредитации настоящего кандидата и действующего народного депутата Сергея Рыбалка.