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16 июля 2019, вторник, 09:31 715
Выборы 2019-07-16T09:31:02+03:00
Українські Новини
Сергей Рыбалка передал наблюдателям от ОБСЕ материалы о нарушениях на выборах в 107 округе

Сергей Рыбалка передал наблюдателям от ОБСЕ материалы о нарушениях на выборах в 107 округе

Кандидат в депутаты Сергей Рыбалка провел встречу с представителями миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами в Украине по Луганской области.

Встреча Сергея Рыбалка прошла с долгосрочными наблюдателями Мартином Кунце и Гандолгор Сайнхуу и ассистентом долгосрочного наблюдателя Ренатой Махрабовой.
Во время диалога, Сергей Рыбалка рассказал о незаконных технологиях, которые используют оппоненты, а также  о своих опасениях по поводу возможных провокаций и фальсификаций в день выборов.
Напомним, в 107 округе кандидатами в депутаты зарегистрированы еще три клона-пустышки с фамилией Рыбалка, кроме этого специально нанятыми провокаторами распространяются фальшивые листовки и газеты с целью дискредитации настоящего кандидата и действующего народного депутата Сергея Рыбалка.

Больше новостей о: ОБСЕ выборы в Верховную Раду Сергей Рыбалка

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