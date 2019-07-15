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15 июля 2019, понедельник, 17:51 71
Политика 2019-07-15T18:15:01+03:00
Українські Новини
Зиневич назвал террор каналов NewsOne и 112 языком ненависти

Зиневич назвал террор каналов NewsOne и 112 языком ненависти

В Национальном совете журналистов Украины (НСЖУ) состоялась первая пресс-конференция нового члена Нацсовета Юрия Зиневича, которого на днях на эту должность назначил президент Украины Владимир Зеленский, передает "Страна".

Фото: Страна.uaФото: Страна.ua

Ключевыми вопросами стали недавние ситуации, разгоревшиеся вокруг телеканалов NewsOne и 112 Украина, а также возможность отзывать лицензии у телеканалов без решения суда.

"Нацсовет не должен подменять суд, так как во всех демократических процедурах, точно так же, как и в демократических странах происходит распределение на законодательную, исполнительную и судебную власть. Соответственно, Нацсовет, на мой взгляд, не имеет право брать на себя обязанности суда относительно лишения у кого-то уже имеющихся у него прав. Но судебные процедуры на сегодняшний день бывают неоправданно затянутыми, поэтому лично я выступают за то, чтобы были внесены поправки в определённые кодексы, которые бы сделали рассмотрение дел относительно нарушения вещателей, и перевели такие дела в категорию "неотложные" - заявил "Стране" Юрий Зиневич.

Также Зиневич назвал атаки на телеканал NewsOne и 112 "террором", который не имеет ничего общего с демократией, хотя сам Зиневич не исключает такого метода высказывания своей позиции, как митинги под стенами телеканалов.

В то же время вопрос о лишении лицензии телеканала "Прямой", который активно обсуждается в медиасообществе, остается неопределенным. По словам Зиневича, с ним подобное еще не обсуждали.

"Безусловно я против террора. Террор невозможен и он всегда будет осуждён, террор - это точно не украинский сценарий. Я уверен, что языком террора и ненависти с телеканалами и вообще со СМИ говорить нельзя. Общество безусловно имеет право на свободное и ненасильственное сопротивление и даже высказывать свое мнение относительно несогласия с позицией телеканала или отдельных журналистов. Это нормальная демократическая процедура, то есть проводить пикеты, митинги под зданиями телеканалов, если это не нарушает закон. Террор, обстрелы, угрозы - это язык ненависти и он недопустим" - сообщил "Стране" Юрий Зиневич.

Как сообщали Українські Новини, найден гранатомет, из которого стреляли в здание телеканала "112".

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