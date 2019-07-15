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15 июля 2019, понедельник, 14:20 612
Силовые структуры 2019-07-15T14:20:05+03:00
Українські Новини
МВД предупредило родителей о новой опасной игре-аналоге "Синего кита"

МВД предупредило родителей о новой опасной игре-аналоге "Синего кита"

Ноутбук. Интернет. Скриншот youtube
Ноутбук. Интернет. Скриншот youtube

Министерство внутренних дел заявляет о распространении среди детей новой опасной интернет-игры "Исчезнуть на 24 часа".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД, передают Українськi Новини.

"Вниманию родителей! Зафиксирована новая опасная игра "Исчезнуть на 24 часа", которая нацелена на детей. Опасная игра "Исчезнуть на 24 часа" - аналог игры "Синий кит", начинает набирать обороты на территории стран Европейского Союза", - сказано в нем.

Суть игры - ребенок должен исчезнуть на 24 часа, чтобы родители и друзья не могли его найти.

В случае исчезновения ребенка МВД просит сразу же звонить в полицию.

Как сообщали Українськi Новини, психолог рассказал, как защитить ребенка от опасной игры Момо.

Ранее в Запорожье 16-летняя участница игры "Синий кит" едва не совершила суицид.

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