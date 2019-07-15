Гривна может побить новые рекорды: чего ожидать украинцам

В Украине курс доллара за последние несколько недель опустился до рекордной за два года отметки. На разных сегментах рынка валюта продавалась за 25,6-27,7 грн/$.

До 20 июля, считают аналитики, доллар имеет все шансы на то, чтобы колебаться ниже психологической отметки, пишет OBOZREVATEL.

Новый курс

Текущие позиции доллара, отмечают опрошенные эксперты, легко объяснить влиянием сезонных факторов. Летом энергоресурсы, которые Украина покупает за доллары, дешевеют. А продукция АПК, которую продаем за доллары, приносит высокие выручки. Это совпало с благоприятной конъектурой на внешних рынках. Высокие цены позволяют экспортерам зарабатывать больше.

Старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб уверен: доллар как минимум еще одну неделю будет находиться на отметках ниже психологического уровня.

"Наличный доллар в банках может торговаться около 25,7/26,1 грн/$", – прогнозирует аналитик.

Снижение и рост около текущих отметок свидетельствуют о том, что валюта "нащупала" уровень своего временного равновесия. Однако, рано или поздно сезонные факторы ревальвации уступят свои позиции девальвационным факторам.

Курс доллара в Украине

Аналитик Владимир Мазуренко также позитивно оценивает перспективы ближайших семи дней. Он уверен, что гривна имеет шансы на укрепление до нового рекорда в 25,5 грн/$. "Думаю, мы подходим к моменту минимального в этом году курса. После уже будут играть другие факторы. Критический импорт, возврат НДС, перевод дивидендов. Поэтому уже к концу лета будем иметь около 26,5 грн/$", – прогнозирует аналитик.

Финансовый эксперт Егор Комов также считает, что курс доллара будет находится ниже психологияеской отметки в 26 грн/$, однако эксперт считает, что наиболее вероятный уровень – 25, 7 грн/$.

"Все зависит от позиции НБУ и настроений на рынке. Если НБУ не будет скупать излишки, можем получить даже определенное укрепление. Но, скорее всего, наличный курс будет на уровне около 25,7 грн/$", –прогнозирует Комов.

Кто сможет зарабатывать в долларах

Гривна остается главным платежным средством в Украине. Даже после отмены всех ограничений, платить в валюте могут только моряки, дипломаты, консулы и другие сотрудники иностранных государств.

Украинцы же смогут использовать доллары в следующих случаях:

платить иностранцам (инвесторам и поставщикам);

переводить валюту;

рассчитываться за страхование жизни;

покупать государственные ценные бумаги.

Однако хоть платить сотрудникам можно только в гривнах, согласно решению Верховного суда, заработные платы можно закреплять в валюте, а выплачивать в гривнах. То есть сотрудник имеет полное право потребовать, чтобы его заработную плату "привязали" к курсу доллара и пересчитывали вместе с ростом и снижением стоимости валюты.

Правда, в таком решении есть как плюсы, так и минусы. Если зарплата привязана к доллару, это дает возможность с меньшими рисками обслуживать валютные кредиты (а по ним меньше ставки), покупать авто и квартиры, стоимость которых также зависит от гривны. Но когда курс будет уменьшаться, будет снижаться и зарплата.

Как сообщали Українські Новини, в то время, как доллар взлетел почти на 20 копеек, а евро - на 27 11 июля, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 12-14 июля, на 10,13 коп. до 25,8018 UAH/USD.