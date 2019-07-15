Лунный календарь: в какие дни планировать отпуск и заняться карьерой в июле

Лунный календарь в третью неделю июля рекомендует заняться карьерой. Наступят удачные лунные сутки для решения служебных вопросов. Период также хорош для свадеб и вечеринок.\r\nРанее астрологи уже предупреждали об опасности конфликтов 17 июля. Будьте осторожны с резкими высказываниями, иначе надолго испортите отношения с окружающими, пишет Meteoprog.\r\n22-23 июля будут благоприятны для начала отпуска, поездок и поиска новой перспективной работы.\r\nЛунный календарь на июль 2019, благоприятные дни:\r\n18 июля, четверг - 17 лунный день. Убывающая Луна в Водолее.\r\n21 июля, воскресенье – 20 лунные сутки. Убывающая Луна в Рыбах.\r\n22 июля, понедельник - 21 лунный день. Убывающая Луна в Овне.\r\n23 июля, вторник - 22 лунные сутки. Убывающая Луна в Овне.\r\n24 июля, среда – продолжение 22-го лунного дня. Убывающая Луна в Овне.\r\nЛунный календарь на июль 2019, неблагоприятные дни:\r\n16 июля, вторник - 15 лунный день. Растущая Луна в Козероге.\r\n17 июля, среда - 16 лунный день. Полнолуние в Водолее.\r\n19 июля, пятница - 18 лунный день. Убывающая Луна в Водолее.\r\n20 июля, суббота - 19 лунный день. Убывающая Луна в Рыбах.\r\nЛунный календарь на июль 2019, рекомендации на каждый день:\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, после того, как 2 июля прошло солнечное затмение, 17 июля украинцам стоит ожидать лунное затмение, которое может принести немало неприятностей.