Сергей Ткаченко предлагает создать междепутатскую группу из киевских депутатов в новой Раде

Кандидат в народные депутаты по одномандатному мажоритарному избирательному округу №222 (Соломенский район Киева) Сергей Ткаченко в случае избрания в Верховную Раду хочет инициировать создание отдельной депутатской группы из народных избранников от Киева для решения главных проблем города. Об этом он заявил в интервью интернет-изданию "Наш Киев".

Сергей Ткаченко убежден, что задача народного депутата - не красить заборы во дворах или ремонтировать подъезды, как некоторые считают, а создавать условия для экономического роста и благосостояния граждан, что в свою очередь позволит наполнить государственный и местные бюджеты для более эффективного решения проблем местных общин.

"Если жители Соломенки доверят мне представлять их интересы в парламенте, я буду инициировать создание отдельной депутатской группы среди победителей округов в городе Киеве и прилегающих районах Киевской области для разработки общего видения решения масштабных проблем города", - сказал Ткаченко.

При этом он подчеркнул, что проблемы всех районов Киева - и Соломенка здесь не исключение, примерно похожи. По его словам, одна из них - это устарела инфраструктура. Кандидат в депутаты отметил, что украинская столица перестает быть комфортной для ее жителей в результате разбалансированности соотношения жилого и коммерческого строительства и инфраструктурного. Ткаченко отметил, что в столице есть зоны, которые иначе, чем "зонами транспортного коллапса", не назовешь, понимая в виду Шулявку, Проспект Комарова и Борщаговку.

"Это все мне очень близко и это все дестабилизирует жизнь жителей Киева вообще и Соломенки в частности. Городу нужны более широкие дороги, большие парковки, новые мосты и транспортные узлы", - отметил он.

Ткаченко убежден, что Киеву также уже давно нужна новая большая окружная дорога, однако местные власти не в силах самостоятельно справиться с этим крупным инфраструктурным проектом, для этого ей нужна помощь центральной власти. Понимая это, депутат отразил необходимость государственного финансирования таких масштабных проектов в своей предвыборной программе.

Отметим, 38-летний Сергей Ткаченко - новая фигура в украинской политике. Беспартийный, принимает участие в выборах как самовыдвиженец. Позиционирует себя политиком с проевропейскими демократическими взглядами.

Родился и вырос в Соломенском районе. Всю жизнь работает по специальности в юриспруденции. За это время получил опыт работы в ведущих украинских и международных юридических компаниях. Последние 14 лет работает в крупном промышленном металлургическом бизнесе, курируя вопросы юридического сопровождения привлечения международных инвестиций в украинскую экономику. Под его руководством были привлечены десятки многомиллионных инвестиционных и финансовых проектов на общую сумму более 2 миллиардов долларов США при участии иностранных банков и крупных международных промышленных инвесторов.

Кроме юридического образования учился экономике и менеджменту в Киево-Могилянской бизнес-школе и Киевской школе экономики. Также прошел курс государственного управления, организованные Львовской бизнес-школой, Стэнфордский университет и Гарвардской школой государственного управления имени Кеннеди (США). Лекции читали признанные специалисты, в частности всемирно известный политолог Фрэнсис Фукуяма. Среди выпускников этой программы - Святослав Вакарчук, Мустафа Найем, другие известные общественные деятели.