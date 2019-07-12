Водке в Украине быть: Кабмин урегулировал проблему расходомеров

Кабинет Министров одобрил "дорожную карту" мер, выработанных Министерством финансов, Министерством аграрной политики и продовольствия и Государственной фискальной службой для возобновления отгрузки спирта, которая была приостановлена с 1 июля.

Об этом говорится в сообщении Минагрополитики, передают Українськi Новини.

Среди мер, которые будут приняты - применение уже установленных и зарегистрированных приборов учета до урегулирования вопроса установки и регистрации электронных расходомеров - счетчиков спирта этилового спиртовыми заводами.

Отмечается, что в ближайшее время спиртовая отрасль и смежные отрасли, которые являются потребителями спирта, заработают в плановом режиме.

Согласно сообщению, остановка отгрузки спирта спиртовыми предприятиями была связана с внедрением новой системы контроля за оборотом этилового спирта.

Как сообщали Українськi Новини, 4 июля состоялась рабочая встреча Минфина и представителей Налоговой службы для урегулирования проблем с запуском системы электронного администрирования реализации спирта

Ранее "Укрспирт" заявил, что в случае предоставления Министерством финансов разъяснений по использованию расходомеров и оформлению вывоза спирта с территории акцизного склада до конца дня, предприятие начнет отгрузки незамедлительно.

По его словам, разъяснение уже готово, однако его должен утвердить Кабинет Министров.

На данный момент ГП уже закупило 9 расходомеров из необходимых 40 и заявляет об установке 5 штук на заводах.

Ранее "Укрспирт" заявил о невозможности установки необходимых для отгрузки спирта расходомеров, поскольку в законодательстве не закреплены требований к ним.

Кроме того, он отметил, что существуют несогласованности в налоговом законодательстве касательно процесса фиксации выезда и въезда спиртовоза из акцизного склада.