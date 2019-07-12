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12 июля 2019, пятница, 13:13 445
Экономика 2019-07-12T13:13:50+03:00
Українські Новини
Украинская зерновая ассоциация просит Кабмин отказаться от автоматической индексации тарифов на железнодорожны

Украинская зерновая ассоциация просит Кабмин отказаться от автоматической индексации тарифов на железнодорожные перевозки

Грузовой поезд. Фото: dpchas.com
Грузовой поезд. Фото: dpchas.com

Украинская зерновая ассоциация обратилась в Министерство инфраструктуры Украины с просьбой отозвать проект регуляторного акта о внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины 16 декабря 2009 №1392, опубликованный 5 июля 2019 года, пишет ЦТС. Документ предусматривает автоматическую индексацию тарифов на железнодорожные перевозки. Об этом сообщил и.о. исполнительного директора УЗА Сергей Иващенко, передает "УНИАН".

В УЗА считают, что стоимость перевозки должна быть экономически обоснованной, предсказуемой, понятной и прозрачной. Учитывая, что автоматическая индексация не предусматривает прогнозируемость, УЗА обращает внимание, что такая инициатива не позволит просчитать стоимость перевозки даже на 3 месяца вперед.

 "Компании, обеспечивающие экспорт зерновых культур, работают по маркетинговому году с июля по июнь и, соответственно, заключают фьючерсные/форвардные долговременные контракты с партнерами. Контракты с фиксированной стоимостью заключаются задолго до фактической продажи. Таким образом, проданное за границу зерно может быть еще не собрано или даже не засеяно. Именно поэтому экспортерам важно понимать, какой будет цена доставки проданного зерна покупателям в других странах через два-три квартала или даже год", - отметил Иващенко.

Пропустить через 14 Он также добавил, что автоматическая индексация предусматривает пересмотр стоимости перевозки в соответствии с индексом цен производителей промышленной продукции и рассчитывается по истечению определенного периода. Таким образом, рынок не может предсказать или спрогнозировать такой индекс и как следствие стоимость перевозки.

Отсутствие предсказуемости и прогнозируемости стоимости отрицательно повлияет на бизнес, экономику страны в целом, а в первую очередь, на сферу производства зерновых культур. "Предложенный проект постановления Мининфраструктуры по автоматической индексации предполагает не прогнозируемость тарифов, а неопределенность, ведь мы не знаем, что ждет нас в будущем.

Например, соответствующая инициатива не дает понимания бизнесу, сколько будет стоить транспортировка зерна из точки А в точку Б в ноябре 2019 года или апреле 2020 года. Мы не знаем, каким будет индекс промышленных цен и поэтому нам сложно представить, какие затраты компании в связи с привязкой тарифов на грузоперевозки в ИПЦ", - прокомментировал Иващенко.

Напомним, Министерство инфраструктуры Украины 5 июля 2019 обнародовало на сайте и вынесло на общественное обсуждение проект регуляторного акта о внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины 16 декабря 2009 № 1392 "Об обеспечении прозрачности государственной тарифной политики по перевозке грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины". Ранее ЦТС писал о том, что украинский аграрный экспорт в страны ЕС в январе-мае 2019 года вырос на 30,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 2,97 млрд долларов.

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