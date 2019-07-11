Зеленский и Путин обсудили освобождение пленных и войну на Донбассе

Президенты Украины Владимир Зеленский и России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудили урегулирование конфликта на Донбассе и освобождение удерживаемых лиц.

Об этом говорится на сайте Президента России, передают Українські Новини.

«Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц. Достигнута договорённость о продолжении этой работы на уровне экспертов», - говорится в сообщении.

Также стороны обсудили возможность продолжения контактов в «нормандском формате».

В сообщении подчеркивается, что разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

Это был первый разговор Путина и Зеленского, о котором было сообщено официально.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский призывает Путина, Президента США Дональда Трампа, премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, канцлера Германии Ангелу Меркель и Президента Франции Эмануеля Макрона провести встречу в Беларуси.

Путин так и не поздравил Зеленского с избранием Президентом Украины.

А сегодня Зеленский впервые поговорил с Путиным по телефону.