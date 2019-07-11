Зеленский и Путин обсудили освобождение пленных и войну на Донбассе

Президенты Украины Владимир Зеленский и России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудили урегулирование конфликта на Донбассе и освобождение удерживаемых лиц.\r\nОб этом говорится на сайте Президента России, передают Українські Новини.\r\n«Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц. Достигнута договорённость о продолжении этой работы на уровне экспертов», - говорится в сообщении.\r\nТакже стороны обсудили возможность продолжения контактов в «нормандском формате».\r\nВ сообщении подчеркивается, что разговор состоялся по инициативе украинской стороны.\r\nЭто был первый разговор Путина и Зеленского, о котором было сообщено официально.\r\nКак сообщали Українські Новини, Зеленский призывает Путина, Президента США Дональда Трампа, премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, канцлера Германии Ангелу Меркель и Президента Франции Эмануеля Макрона провести встречу в Беларуси. \r\nПутин так и не поздравил Зеленского с избранием Президентом Украины.\r\nА сегодня Зеленский впервые поговорил с Путиным по телефону.