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11 июля 2019, четверг, 20:20 19
Президент 2019-07-11T20:21:10+03:00
Українські Новини
Зеленский и Путин обсудили освобождение пленных и войну на Донбассе

Зеленский и Путин обсудили освобождение пленных и войну на Донбассе

Президенты Украины Владимир Зеленский и России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудили урегулирование конфликта на Донбассе и освобождение удерживаемых лиц.

Об этом говорится на сайте Президента России, передают Українські Новини.

«Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц. Достигнута договорённость о продолжении этой работы на уровне экспертов», - говорится в сообщении.

Также стороны обсудили возможность продолжения контактов в «нормандском формате».

В сообщении подчеркивается, что разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

Это был первый разговор Путина и Зеленского, о котором было сообщено официально.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский призывает Путина, Президента США Дональда Трампа, премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, канцлера Германии Ангелу Меркель и Президента Франции Эмануеля Макрона провести встречу в Беларуси

Путин так и не поздравил Зеленского с избранием Президентом Украины.

А сегодня Зеленский впервые поговорил с Путиным по телефону.

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