Снятие санкций с Януковича является подтверждением его политического преследования, - Кирасир

Решение Европейского суда об отмене санкций в отношении экс-Президента Украины Януковича за 2016-2017 гг. является запоздалым, но ожидаемым признанием незаконности их введения органами ЕС и в ближайшее время послужит поводом для их полной отмены и реабилитации Януковича как незаслуженно пострадавшего от политических преследований как в Украине так и со стороны ЕС.

Об этом написал на своей странице в ФБ пресс-секретарь сына экс-президента Александра Януковича Юрий Кирасир.

По словам Кирасира, на протяжении 5 лет украинская власть и подконтрольная ей Генпрокуратура вели масштабную кампанию по дезинформации граждан Украины и международного сообщества, а также фальсифицировали материалы о якобы причастности Виктора Януковича к различным преступлениям.

"Своим решением Суд поставил точку в подобных манипуляциях политических оппонентов В.Ф. Януковича. В последние годы многие страны, включая все страны Европейского Союза и Швейцарию официально подтвердили отсутствие на их территории банковских счетов или любых иных активов, принадлежащих Виктору Януковичу.

Генеральная прокуратура Украина официально подтвердила, что Президент Янукович не является обвиняемым в совершении какого-либо экономического или коррупционного преступления, не является фигурантом (подозреваемым или свидетелем) дела, в рамках которого засекреченным решением Краматорского суда были якобы конфискованы 1,5 млрд долларов", - пишет он.

По словам Кирасира, Янукович сегодня также не является обвиняемым в организации массовых убийств правоохранителей и митингующих в Киеве в феврале 2014 года. "Напротив, все больше и больше пострадавших участников майдана и других свидетелей говорят о том, что убийства протестующих были чудовищной провокацией, организованной руководством оппозиции для срыва Cоглашения об урегулировании политического кризиса и для заранее спланированного штурма и захвата зданий центральных органов власти", - уверен он.

Юрий Кирасир отметил, что решение Оболонского суда в отношении экс-президента в данный момент обжалуется в апелляционной инстанции, но сам судебный процесс уже назван в официальных отчетах международных правозащитных организаций "политически мотивированным".

"Адвокаты Президента Януковича будут добиваться привлечения к уголовной ответственности всех, кто был причастен к организации его политического преследования и фальсификации дел в отношении него, и восстановления справедливости", - резюмировал он, напомнив, что санкции введенные в 2018 и 2019 годах в данный момент также находятся на рассмотрении Европейского суда.