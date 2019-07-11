подписаться на рассылку
25.7 26.1
28.65 29.3
˟
11 июля 2019, четверг, 19:57 444
Политика 2019-07-11T20:10:58+03:00
Українські Новини
Снятие санкций с Януковича является подтверждением его политического преследования, - Кирасир

Снятие санкций с Януковича является подтверждением его политического преследования, - Кирасир

Решение Европейского суда об отмене санкций в отношении экс-Президента Украины Януковича за 2016-2017 гг. является запоздалым, но ожидаемым признанием незаконности их введения органами ЕС и в ближайшее время послужит поводом для их полной отмены и реабилитации Януковича как незаслуженно пострадавшего от политических преследований как в Украине так и со стороны ЕС.

Об этом написал на своей странице в ФБ пресс-секретарь сына экс-президента Александра Януковича Юрий Кирасир.

По словам Кирасира, на протяжении 5 лет украинская власть и подконтрольная ей Генпрокуратура вели масштабную кампанию по дезинформации граждан Украины и международного сообщества, а также фальсифицировали материалы о якобы причастности Виктора Януковича к различным преступлениям.

"Своим решением Суд поставил точку в подобных манипуляциях политических оппонентов В.Ф. Януковича. В последние годы многие страны, включая все страны Европейского Союза и Швейцарию официально подтвердили отсутствие на их территории банковских счетов или любых иных активов, принадлежащих Виктору Януковичу.

Генеральная прокуратура Украина официально подтвердила, что Президент Янукович не является обвиняемым в совершении какого-либо экономического или коррупционного преступления, не является фигурантом (подозреваемым или свидетелем) дела, в рамках которого засекреченным решением Краматорского суда были якобы конфискованы 1,5 млрд долларов", - пишет он.

По словам Кирасира, Янукович сегодня также не является обвиняемым в организации массовых убийств правоохранителей и митингующих в Киеве в феврале 2014 года. "Напротив, все больше и больше пострадавших участников майдана и других свидетелей говорят о том, что убийства протестующих были чудовищной провокацией, организованной руководством оппозиции для срыва Cоглашения об урегулировании политического кризиса и для заранее спланированного штурма и захвата зданий центральных органов власти", - уверен он.

Юрий Кирасир отметил, что решение Оболонского суда в отношении экс-президента в данный момент обжалуется в апелляционной инстанции, но сам судебный процесс уже назван в официальных отчетах международных правозащитных организаций "политически мотивированным".

"Адвокаты Президента Януковича будут добиваться привлечения к уголовной ответственности всех, кто был причастен к организации его политического преследования и фальсификации дел в отношении него, и восстановления справедливости", - резюмировал он, напомнив, что санкции введенные в 2018 и 2019 годах в данный момент также находятся на рассмотрении Европейского суда.

 

 
Архив
Новости
Зеленский и Путин обсудили освобождение пленных и войну на Донбассе 20:20
"Укрэнерго" анализирует возможность пересмотра прогнозного баланса 20:07
На пресс-конференцию Зеленского и премьера Молдовы Санду не пустили ряд журналистов 20:01
Кастрат перестанет насиловать, но продолжит убивать, - психиатр о наказании педофилов 20:00
Снятие санкций с Януковича является подтверждением его политического преследования, - Кирасир 19:57
больше новостей
Циклон Pirmin и антициклон Winnie усилят прохладу: синоптик рассказала, когда изменится погода 06:00 Карта
Похолодание усилится перед зноем: синоптик рассказала, когда резко изменится погода 06:02 Карта
Мост Кличко. Фото: Информатор
В Киеве на скандальном "мосту Кличко" появилась новая трещина и ослабли тросы 08:15
Гривна к иностранным валютам резко обвалилась: официальный курс 05:59
Российский военный корабль зашел в закрытый район проведения стрельб на "Си Бриз-2019" 11:27
больше новостей
Труба нарушает антикоррупционное законодательство, - уволенный сотрудник ГБР 14:27 Документ
Зеленский считает ненужными прокуроров, которые "могут посадить только собственную печень" 16:05
Мост Кличко. Фото: Информатор
В Киеве на скандальном "мосту Кличко" появилась новая трещина и ослабли тросы 08:15
В Винницкой области майор полиции попался на взятке 8 тыс. долларов 09:32
Анатолий Шарий. Фото: facebook.com/anatolijsharij
Апелляционный суд признал законной отмену розыска и заочного ареста Шария 14:18
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok