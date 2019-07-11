Зеленский задает двойные стандарты, не включая Богдана и Коломойского в список люстрации, – Ляшенко

Политический эксперт Глеб Ляшенко заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский задает двойные стандарты, предлагая люстрировать всех чиновников прошлого режима, за исключением главы Офиса Президента Андрея Богдана и близкого к нему бизнесмена Игоря Коломойского.

Такое мнение эксперт высказал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Зеленский планирует внести изменения в закон об очищении власти. Предлагается внести в перечень лиц, подпадающих под люстрацию, практически всех представителей прошлого режима. Новый проект закона подразумевает, что Президента Украины, всех народных депутатов, председателя Верховной Рады, членов правительства, генпрокурора, председателя СБУ, глав Антимонопольного комитета и Фонда госимущества, председателей государственной фискальной службы и таможни, секретаря СНБО и руководителей оборонных предприятий, занимавших должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года, необходимо подвергнуть люстрации. С одной стороны, я Зеленского на 100% поддерживаю. Но с другой – явные двойные стандарты: под люстрацию попадают все, кто находится по отношению к Зе в оппозиции. А вот "своих" новый президент не трогает", – отметил политолог.

В качестве примера он привел ситуацию с Андреем Богданом, чья должность главы Офиса Президента не подпадает под закон об очищении власти.

"Должность главы Администрации (Офиса Президента) выведена из системы государственной службы и теперь считается патронатной. И, конечно, менять эту ситуацию своими правками в закон Зеленский не собирается. Почему? Потому, что Богдан – друг и соратник, а главное – доверенное лицо Игоря Коломойского", – пояснил эксперт.

В этом же, по его мнению, кроется ответ на вопрос, почему в списке на люстрацию нет губернаторов.

"Многие из них также имеют рыльце в пушку, но Зеленский о них "забыл". А все потому, что милый его сердцу Игорь Валерьевич Коломойский тоже был губернатором в 2014-2015 годах. Таким образом, правки, предлагаемые Зеленским к закону об очищении власти – это чистой воды расправа над оппонентами и параллельное выгораживание своих подельников. С прицелом на явное усиление влияния Коломойского. Ловко придумано, хоть и совсем недемократично. Идем потихоньку к диктатуре", – констатировал Глеб Ляшенко.