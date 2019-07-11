Суд ЕС разморозил активы Януковича, Арбузова, Пшонки, Клименко и Клюева

Суд Европейского Союза отменил действовавшую с марта 2016 по март 2018 года заморозку активов бывшего Президента Виктора Януковича и с марта 2018 по март 2019 года - активов экс-и.о. премьер-министра Сергея Арбузова, экс-генпрокурора Виктора Пшонки, экс-министра доходов и сборов Александра Клименко и экс-главы Администрации Андрея Клюева.

Об этом говорится в сообщении суда, передают Українськi Новини.

Указано, что 11 июля суд отменил санкции Евросоюза, продленные для Януковича и его сына Александра в 2016-2017 годах, а для ряда его соратников – продленные в 2018 году.

Отмечается, что активы этих экс-чиновников были впервые заморожены в 2014 году на том основании, что они фигурировали в уголовных расследованиях преступлений, связанных с растратой украинских государственных средств и их незаконным переводом за пределы Украины.

Решение о блокировании активов в отношении этих лиц неоднократно продлевалось на 1 год.

Суд ЕС признал незаконными эти действия Евросоюза, так как не было соблюдено право на эффективную судебную защиту.

Кроме того, по мнению суда, Совет ЕС, вводя санкции, не располагал достаточной информацией для этого.

В связи с этим суд отменил действия Совета ЕС, продлевающие ограничительные меры на периоды с 6 марта 2016 года по 6 марта 2017 года и с 6 марта 2017 года по 6 марта 2018 года в отношении Виктора Януковича и одного из его сыновей, и с 6 марта 2018 года по 6 марта 2019 года в отношении других украинских экс-чиновников.

Как сообщали Українськi Новини, 4 марта ЕС продлевал санкции против Януковича и его соратников и снял с Андрея Клюева.

Также адвокаты заявили, что ГПУ официально подтвердила, что Янукович не имеет отношения к "конфискованным" 1,5 млрд долларов. Кроме того, ЦИК отказал Клюеву в регистрации кандидатом в депутаты Рады.

Тем временем Януковича ждут в суде на заседание 15 июля.