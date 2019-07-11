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11 июля 2019, четверг, 16:15 372
Интернет и IT 2019-07-11T16:20:16+03:00
Українські Новини
"Киевстар" считает возможным обеспечить доступ к 4G 90% украинцев за 24 месяца после получения лицензии в диап

"Киевстар" считает возможным обеспечить доступ к 4G 90% украинцев за 24 месяца после получения лицензии в диапазоне 900 МГц

Оператор мобильной связи компания "Киевстар" (Киев) считает возможным обеспечить доступ к 4G 90% украинцев за 24 месяца после получения лицензии в диапазоне 900 МГц на внедрение связи четвертого поколения. 

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини. 
"Для этого нам нужно модернизировать порядок 3 000 базовых станций - установить дополнительные радиомодули, каналы связи, проложить новые волоконно-оптические кабели. По предварительным оценкам, это стоит нескольких миллиардов гривен. Александра Комарова, - цитируются в сообщении слова президента "Киевстара".
В соответствии с этим количество пользователей и нагрузок, которые они создают. 
В связи с этим "Киевстар" обслуживает наибольшее количество абонентов мобильной связи. 
Комаров считает несостоятельными идеи отдельных участников рынка о паритетном переделе частоты. 
"Киевстар" приобретал частоты на законных основаниях, по рыночной стоимости, участвуя в тендерах, осуществляя покупки и слияния с другими компаниями - такая же возможность была и у других игроков телеком -рынка», -. Прокомментировал он 
Согласно сообщению, "Киевстар" владеет 36 % диапазона частот 900 МГц.
При этом в Украине 39% ресурсов CDMA, которые никогда не используются в Европе. 
Операторы сотовой связи для каждой страны. 
Как сообщают Украинские Новини, "Киевстар" готов передать государственную часть полосовой радиочастоты в диапазоне 900 МГц при условии соблюдения принципа технологической нейтральности. 
9 июля Президент Владимир Зеленый утвердил план мероприятий по улучшению доступа к мобильному интернету. 
Планом предусмотрено освобождение спецпользователей в диапазонах 880 - 915 МГц и 925 - 960 МГц. 
Также необходимо устранить фрагментированность радиочастотного ресурса в диапазоне 824 - 960 МГц.
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