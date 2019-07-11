"Киевстар" считает возможным обеспечить доступ к 4G 90% украинцев за 24 месяца после получения лицензии в диапазоне 900 МГц

Оператор мобильной связи компания "Киевстар" (Киев) считает возможным обеспечить доступ к 4G 90% украинцев за 24 месяца после получения лицензии в диапазоне 900 МГц на внедрение связи четвертого поколения.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"Для этого нам нужно модернизировать порядок 3 000 базовых станций - установить дополнительные радиомодули, каналы связи, проложить новые волоконно-оптические кабели. По предварительным оценкам, это стоит нескольких миллиардов гривен. Александра Комарова, - цитируются в сообщении слова президента "Киевстара".

В соответствии с этим количество пользователей и нагрузок, которые они создают.

В связи с этим "Киевстар" обслуживает наибольшее количество абонентов мобильной связи.

Комаров считает несостоятельными идеи отдельных участников рынка о паритетном переделе частоты.

"Киевстар" приобретал частоты на законных основаниях, по рыночной стоимости, участвуя в тендерах, осуществляя покупки и слияния с другими компаниями - такая же возможность была и у других игроков телеком -рынка», -. Прокомментировал он

Согласно сообщению, "Киевстар" владеет 36 % диапазона частот 900 МГц.

При этом в Украине 39% ресурсов CDMA, которые никогда не используются в Европе.

Операторы сотовой связи для каждой страны.

Как сообщают Украинские Новини, "Киевстар" готов передать государственную часть полосовой радиочастоты в диапазоне 900 МГц при условии соблюдения принципа технологической нейтральности.

9 июля Президент Владимир Зеленый утвердил план мероприятий по улучшению доступа к мобильному интернету.

Планом предусмотрено освобождение спецпользователей в диапазонах 880 - 915 МГц и 925 - 960 МГц.

Также необходимо устранить фрагментированность радиочастотного ресурса в диапазоне 824 - 960 МГц.