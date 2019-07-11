подписаться на рассылку
25.7 26.1
28.65 29.3
˟
  • Главная
  • Новости
  • Политика
  • Кернес показал свою беспринципность, сперва поддерживая Порошенко, а потом пойдя против него, – Ляшенко
11 июля 2019, четверг, 16:05 678
Политика 2019-07-11T16:06:10+03:00
Українські Новини
Кернес показал свою беспринципность, сперва поддерживая Порошенко, а потом пойдя против него, – Ляшенко

Кернес показал свою беспринципность, сперва поддерживая Порошенко, а потом пойдя против него, – Ляшенко

Геннадий Кернес. Фото: unian.net
Геннадий Кернес. Фото: unian.net

Политический эксперт Глеб Ляшенко считает, что мэр Харькова и один из лидеров политической партии "Оппозиционный блок" Геннадий Кернес уже предал бывшего Президента Петра Порошенко, а теперь предаст и Украину.

Об этом эксперт заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Мэр Харькова Геннадий Кернес умеет ловко переобуваться. И я сейчас не про туфли или колеса, а про политический окрас. На президентских выборах Кернес активно поддерживал Порошенко и заявлял об этом на каждой пресс-конференции и в каждом интервью. Мэр обещал, что будет говорить с харьковчанами и постарается объяснить им, что именно Петр Алексеевич – самый лучший президент. Фактически, Кернес тогда был в команде Порошенко и, не стесняясь, это признавал", - написал Ляшенко.

По его словам, сейчас Кернес идет от другой партии, которая критикует Петра Порошенко.

"А что теперь? Теперь Кернес идет на выборы от совсем другой партии. Партии, которая по-черному критикует Порошенко. Почему харьковский мэр, который готов был снять последнюю рубаху ради победы Порошенко, не вступил в партию экс-президента, а находится в первой пятерке списка другой политсилы? Не может же быть так, что, поддерживая действия Порошенко, Кернес не разделяет позицию "Европейской солидарности"? Не мог же в один день Кернес проснуться и решить, что его миссия – войти в список "Оппозиционного блока"?" - задался вопросом эксперт.

Политический эксперт уверен, что здесь речь идет о личных интересах мэра Харькова.

"Еще как мог, если речь в обоих случаях идет исключительно о личных интересах Геннадия Адольфовича! Всем известна натура Кернеса – он будет там, где прибыльно и выгодно, а на избирателей ему плевать. Он готов предать их, предать Украину ради личных интересов. Порошенко он поддерживал только потому, что не верил в победу Зеленского и хотел остаться на теплом месте. В "Оппозиционный блок" пошел потому, что видел там больше шансов попасть в Раду, чем в списке партии "сбитого летчика" Порошенко", - убежден Ляшенко.

Заканчивается его сообщение такими словами: "И вот тут Кернес прогадал – по всем рейтингам мимо парламента он пролетает. А значит, наверняка уже думает, в какой бы цвет перекраситься после выборов, чтобы все-таки удержать свою власть и не попасть в жернова уголовных производств".

Больше новостей о: Оппозиционный блок Парламентские выборы Геннадий Кернес Мэр Харькова Глеб Ляшенко

Архив
Новости
За парковку на местах для элкетромобилей будут выписывать штраф до 510 гривен 16:30
Санкции России закрыли дверь в Раду для партии Мураева, – Голобуцкий 16:21
"Киевстар" считает возможным обеспечить доступ к 4G 90% украинцев за 24 месяца после получения лицензии в диапазоне 900 МГц 16:15
Кернес показал свою беспринципность, сперва поддерживая Порошенко, а потом пойдя против него, – Ляшенко 16:05
Зеленский считает ненужными прокуроров, которые "могут посадить только собственную печень" 16:05
больше новостей
Циклон Pirmin и антициклон Winnie усилят прохладу: синоптик рассказала, когда изменится погода 06:00 Карта
Мост Кличко. Фото: Информатор
В Киеве на скандальном "мосту Кличко" появилась новая трещина и ослабли тросы 08:15
Похолодание усилится перед зноем: синоптик рассказала, когда резко изменится погода 06:02 Карта
Российский военный корабль зашел в закрытый район проведения стрельб на "Си Бриз-2019" 11:27
Люди нагадили: Зеленский поспорил с главой Борисполя, откуда в очищенном озере фекалии 14:17
больше новостей
Зеленский назначил человека из орбиты Коломойского членом Нацсовета по телевидению и радио 16:37
Труба нарушает антикоррупционное законодательство, - уволенный сотрудник ГБР 14:27 Документ
Мост Кличко. Фото: Информатор
В Киеве на скандальном "мосту Кличко" появилась новая трещина и ослабли тросы 08:15
В Винницкой области майор полиции попался на взятке 8 тыс. долларов 09:32
Анатолий Шарий. Фото: facebook.com/anatolijsharij
Апелляционный суд признал законной отмену розыска и заочного ареста Шария 14:18
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok