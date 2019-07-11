Кернес показал свою беспринципность, сперва поддерживая Порошенко, а потом пойдя против него, – Ляшенко

Политический эксперт Глеб Ляшенко считает, что мэр Харькова и один из лидеров политической партии "Оппозиционный блок" Геннадий Кернес уже предал бывшего Президента Петра Порошенко, а теперь предаст и Украину.

Об этом эксперт заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Мэр Харькова Геннадий Кернес умеет ловко переобуваться. И я сейчас не про туфли или колеса, а про политический окрас. На президентских выборах Кернес активно поддерживал Порошенко и заявлял об этом на каждой пресс-конференции и в каждом интервью. Мэр обещал, что будет говорить с харьковчанами и постарается объяснить им, что именно Петр Алексеевич – самый лучший президент. Фактически, Кернес тогда был в команде Порошенко и, не стесняясь, это признавал", - написал Ляшенко.

По его словам, сейчас Кернес идет от другой партии, которая критикует Петра Порошенко.

"А что теперь? Теперь Кернес идет на выборы от совсем другой партии. Партии, которая по-черному критикует Порошенко. Почему харьковский мэр, который готов был снять последнюю рубаху ради победы Порошенко, не вступил в партию экс-президента, а находится в первой пятерке списка другой политсилы? Не может же быть так, что, поддерживая действия Порошенко, Кернес не разделяет позицию "Европейской солидарности"? Не мог же в один день Кернес проснуться и решить, что его миссия – войти в список "Оппозиционного блока"?" - задался вопросом эксперт.

Политический эксперт уверен, что здесь речь идет о личных интересах мэра Харькова.

"Еще как мог, если речь в обоих случаях идет исключительно о личных интересах Геннадия Адольфовича! Всем известна натура Кернеса – он будет там, где прибыльно и выгодно, а на избирателей ему плевать. Он готов предать их, предать Украину ради личных интересов. Порошенко он поддерживал только потому, что не верил в победу Зеленского и хотел остаться на теплом месте. В "Оппозиционный блок" пошел потому, что видел там больше шансов попасть в Раду, чем в списке партии "сбитого летчика" Порошенко", - убежден Ляшенко.

Заканчивается его сообщение такими словами: "И вот тут Кернес прогадал – по всем рейтингам мимо парламента он пролетает. А значит, наверняка уже думает, в какой бы цвет перекраситься после выборов, чтобы все-таки удержать свою власть и не попасть в жернова уголовных производств".