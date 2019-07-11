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11 июля 2019, четверг, 13:03 796
Экономика 2019-07-11T13:05:03+03:00
Українські Новини
Нефьодов обеспокоен неправомерными проверками экологов в портах

Нефьодов обеспокоен неправомерными проверками экологов в портах

Председатель Государственной таможенной службы Максим Нефьодов выразил обеспокоенность деятельностью представителей Государственной экологической инспекции в морских портах Украины информирует портал delo.ua.

"В конце апреля на последнем "дерегуляционном" заседании Кабмина правительство приняло постановление №367, которым отменило контроль Госэкоинспекции изолированного балласта во время пребывания судов во внутренних морских водах или территориальном море. Это печально известные проверки балластных вод, когда инспектор "видит" пятна нефти на воде и задерживает корабль в порту, пока "что-то не произойдет". А каждый день простоя - десятки тысяч долларов расходов", - написал Нефьодов на своей странице в Facebook.

Поэтому, по словам главы таможенной службы, эта дерегуляция была "глотком свежего воздуха" для судовладельцев и надеждой на улучшение имиджа Украины в глазах мирового морского сообщества. По оценкам рынка, общая сумма потерь от неправомерной деятельности инспекторов составляла до 200 млн долларов в год в виде несозданного ВВП и недополученных государством и бизнесом доходов.

"Иностранные суда просто отказывались заходить в украинские порты из-за наличия высоких коррупционных рисков, предпочитая порты Варны или Констанцы. Но, несмотря на запрет, экологические инспекторы продолжают самовольно проводить проверки судов в морских портах Украины. Представители Европейской Бизнес Ассоциации, Американской торговой палаты в Украине и Ассоциации морских агентств Украины сообщают о случаях неправомерных попыток экологических инспекторов получить от судовладельцев "штраф за загрязнение" акватории морского порта. Национальная полиция, что вы об этом думаете?", - задал вопрос Нефьодов.

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