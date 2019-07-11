Киевский суд обязал оборонный завод выплатить 1,5 млн долларов российской компании, находящейся под санкциями

Суд в Киеве разрешил принудительно взыскать с государственной акционерной холдинговой компании "Артем" (Киев), входящей в состав государственного концерна "Укроборонпром", 1,5 млн долларов и 3,8 млн рублей в пользу российской компании "Авиа-Фэд-Сервис", находящейся под санкциям.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Так, в декабре 2016 года российская компания "Авиа-Фэд-Сервис" обратилась в украинский суд с ходатайством, в котором просила разрешить принудительное исполнение решения Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации от 3 октября 2016 года.

Этим решением было разрешено взыскание с ГАХК "Артем" в пользу "Авиа-Фэд-Сервиса" суммы аванса в размере 1 480 305 долларов, уплаченной по договору от 24 декабря 2014 года, арбитражного сбора в размере 2 666 831 рублей и судебных расходов истца в размере 800 000 рублей.

Свое ходатайство российская компания обосновывала тем, что в декабре 2014 года заключила с украинским заводом на поставку товаров, во исполнение условий которого было перечислено 2 авансовых платежа в общем размере 1,48 млн долларов.

В связи с невыполнением должником своих обязательств по вышеуказанному договору российская компания обратилась в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате РФ.

Однако, учитывая то обстоятельство, что вышеуказанное решение Международного коммерческого арбитражного суда, должником добровольно не выполняется, заявитель, обратился в украинский суд.

В 2017 году украинские суды первой и апелляционной инстанции отказали российской компании в взыскании средств с украинского завода, но 5 сентября 2018 года Верховный Суд отменил эти решения и постановил повторно рассмотреть ходатайство "Авиа-Фэд-Сервис".

В декабре 2018 года Шевченковский суд Киева, повторно рассмотрев дело, удовлетворил требования российского предприятия.

Он разрешил принудительно взыскать денежные средства с украинского оборонного завода.

ГАХК "Артем" подал апелляцию.

В конце июня текущего года Апелляционный суд отклонил жалобу украинской компании, и решение о принудительном взыскании средств вступило в силу.

Завод "Артем" протестовал против взыскания средств, указывая на то, что с мая 2018 года российское предприятие "Авиа-Фэд-Сервис" находится под украинскими санкциями

Кроме того, отмечается, что российская компания заключала договор с украинским заводом в декабре 2014 года с целью выполнения своих обязательств перед предприятиями оборонного комплекса России, а именно, перед холдингом "Вертолеты России".

"То обстоятельство, что взыскатель АО «Авиа-ФЭД-Сервис» является компанией Российской Федерации, которая, в свою очередь признана в Украине государством-агрессором, не может служить основанием для невыполнения договорных обязательств", - постановил украинский суд.

Суд подчеркнул, что нет доказательств того, что выполнение решения суда повлечет угрозу для национальной безопасности Украины.

Как сообщали Українськi Новини, компания "Артем" была создана в 1996 году на базе Киевского производственного объединения имени Артема.

ГАХК входит в состав "Укроборонпрома", производит и поставляет на экспорт свыше 120 наименований специальной авиационной техники и вооружения (в том числе авиационные управляемые ракеты класса "воздух-воздух"), а также изготавливает промышленное и медицинское оборудование, бытовые товары.