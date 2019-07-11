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11 июля 2019, четверг, 12:01 21
Судебная власть 2019-07-11T12:12:15+03:00
Українські Новини
Киевский суд обязал оборонный завод выплатить 1,5 млн долларов российской компании, находящейся под санкциями

Киевский суд обязал оборонный завод выплатить 1,5 млн долларов российской компании, находящейся под санкциями

Государственная акционерная холдинговая компания
Государственная акционерная холдинговая компания "Артем". Фото: commerc.com.ua

Суд в Киеве разрешил принудительно взыскать с государственной акционерной холдинговой компании "Артем" (Киев), входящей в состав государственного концерна "Укроборонпром", 1,5 млн долларов и 3,8 млн рублей в пользу российской компании "Авиа-Фэд-Сервис", находящейся под санкциям.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Так, в декабре 2016 года российская компания "Авиа-Фэд-Сервис" обратилась в украинский суд с ходатайством, в котором просила разрешить принудительное исполнение решения Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации от 3 октября 2016 года.

Этим решением было разрешено взыскание с ГАХК "Артем" в пользу "Авиа-Фэд-Сервиса" суммы аванса в размере 1 480 305 долларов, уплаченной по договору от 24 декабря 2014 года, арбитражного сбора в размере 2 666 831 рублей и судебных расходов истца в размере 800 000 рублей.

Свое ходатайство российская компания обосновывала тем, что в декабре 2014 года заключила с украинским заводом на поставку товаров, во исполнение условий которого было перечислено 2 авансовых платежа в общем размере 1,48 млн долларов.

В связи с невыполнением должником своих обязательств по вышеуказанному договору российская компания обратилась в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате РФ.

Однако, учитывая то обстоятельство, что вышеуказанное решение Международного коммерческого арбитражного суда, должником добровольно не выполняется, заявитель, обратился в украинский суд.

В 2017 году украинские суды первой и апелляционной инстанции отказали российской компании в взыскании средств с украинского завода, но 5 сентября 2018 года Верховный Суд отменил эти решения и постановил повторно рассмотреть ходатайство "Авиа-Фэд-Сервис".

В декабре 2018 года Шевченковский суд Киева, повторно рассмотрев дело, удовлетворил требования российского предприятия.

Он разрешил принудительно взыскать денежные средства с украинского оборонного завода.

ГАХК "Артем" подал апелляцию.

В конце июня текущего года Апелляционный суд отклонил жалобу украинской компании, и решение о принудительном взыскании средств вступило в силу.

Завод "Артем" протестовал против взыскания средств, указывая на то, что с мая 2018 года российское предприятие "Авиа-Фэд-Сервис" находится под украинскими санкциями

Кроме того, отмечается, что российская компания заключала договор с украинским заводом в декабре 2014 года с целью выполнения своих обязательств перед предприятиями оборонного комплекса России, а именно, перед холдингом "Вертолеты России".

"То обстоятельство, что взыскатель АО «Авиа-ФЭД-Сервис» является компанией Российской Федерации, которая, в свою очередь признана в Украине государством-агрессором, не может служить основанием для невыполнения договорных обязательств", - постановил украинский суд.

Суд подчеркнул, что нет доказательств того, что выполнение решения суда повлечет угрозу для национальной безопасности Украины.

Как сообщали Українськi Новини, компания "Артем" была создана в 1996 году на базе Киевского производственного объединения имени Артема.

ГАХК входит в состав "Укроборонпрома", производит и поставляет на экспорт свыше 120 наименований специальной авиационной техники и вооружения (в том числе авиационные управляемые ракеты класса "воздух-воздух"), а также изготавливает промышленное и медицинское оборудование, бытовые товары.

Больше новостей о: Санкции против России Международный арбитражный суд ГАХК Артем

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