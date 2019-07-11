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11 июля 2019, четверг, 06:19 33
Политика 2019-07-11T06:19:02+03:00
Українські Новини
Новости дня: Зеленский оскандалился, Гройсман смалодушничал, а Вакарчук рассыпается

Новости дня: Зеленский оскандалился, Гройсман смалодушничал, а Вакарчук рассыпается

Зеленский в прямом эфире прогнал с совещания секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка. Вот это видео. Президенту не понравилось, что Годунок громко "клянчил" у него деньги на ремонт местной больницы. Зеленский прочитал собравшимся справку "из газеты" как Годунок 19 лет назад работая в "Беркуте" ограбил инвалида, за что получил условный срок. Забавно, что Годунок голосовал за Зеленского и хвастался этим в Facebook. По окончанию совещания, когда микрофоны еще были включены, но Зеленский об этом, видимо, не знал, он пообещал позвонить Баканову в СБУ "по поводу этого черта… надо с ним закончить". Соцсети считают, что Зеленский начал копировать Лукашенко. Но добавит это ему баллов, или убавит – прогнозы разнятся.

На том же совещании Зеленский поспорил мэром Борисполя, откуда в "очищеном" озере Борисполя фекалии.

КМИС сегодня опубликовал свежие рейтинги. По которым Вакарчук уже не проходит в Раду. Опрос закончился лишь 3 дня назад. Рейтинг Зеленского – стабилен, а Бойко – немного растет. Рейтинги КМИСа на президентских выборах завышали рейтинг Порошенко относительно данных ЦИК.

Гройсман сегодня, 10 июля, на Кабмине не уволил главу "Нефтегаза" Коболева, хотя накануне грозился это сделать. Премьера перед выборами неожиданно не устроили тарифы на газ и судебный иск "Нефтегаза" против своего акционера – правительства. Сам Коболев находится в командировке в Европе.

Бойко с Медведчуком снова поехали в Москву. На этот раз взяли с собой Рабиновича. Встречались с премьер-министром России Медведевым. Бойко заявил, что уже в начале августа готов подписать контракт с "Газпромом" на прямую поставку газа. Что существенно снизит его стоимость для Украины.

Журналистов телеканала NewsOne, которые хотели провести телемост с Москвой, вызывают в прокуратуру. Канал назвал это "травлей". А Национальный союз журналистов Украины – запугиванием.

"Стеклянный мост" Кличко отметил первый юбилей – доступ к его стеклянным конструкциям закрыт уже более 40 дней. К тому же он не введен в эксплуатацию. Кличко сегодня похвастался, что в центре Киева начали эвакуировать на штрафплощадки неправильно припаркованные автомобили. До сих пор не пойму, почему их нельзя штрафовать на месте, как во всех приличных странах.

С утра в Киеве было +13. А завтра обещают +12. И так, минимум, до конца недели. Пока не рассеется циклон.

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Больше новостей о: Борисполь Андрей Коболев поставки газа Телеканал NewsOne Владимир Зеленский Пешеходно-велосипедный мост Ярослав Годунок

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