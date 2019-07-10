На Татарке проводят масштабную модернизацию теплосетей, меняют 1,3 км старых труб, – КГГА

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Петр Пантелеев сообщил, что в Киеве в микрорайоне Татарка проводят масштабную реконструкции устаревшего теплового оборудования - меняют 1,3 км старых тепловых сетей, устанавливают 8 теплопунктов в домах и 3 новых центральных теплопункта. Эти работы позволят переподключить 11 жилых домов и 1 школу от проблемной частной котельной "Бонвояж" к районной котельной "Молодежь" и решить многолетнюю проблему старта отопительного сезона в этом микрорайоне.

Об этом говорится на официальном портале Киева.

"Каждый год мы имели большие проблемы с подключением домов к теплу на старте отопительного сезона из-за частной котельной "Бонвояж", владельцы которой отказывались заключать прямые договоры с жителями. Городские власти решили положить этому конец. Мы сейчас видим, как прокладываются новые сети, и дома, и школа будут переподключены к районной котельной "Молодежь", за которую отвечает коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго", - пояснил Пантелеев.

По его словам, уже проложено 1,1 км трассы теплосети с 1,3 км запланированных, построенные 15 тепловых камер, 10 дренажных колодцев.

"Продолжается строительство 3 центральный тепловых пунктов, а также устанавливаются 8 индивидуальных пунктов в дома, что позволит регулировать подачу тепла в зависимости от погоды, чтобы жители не переплачивали за тепло", - сказал заместитель председателя КГГА.

На эти работы выделено 60 млн гривен.