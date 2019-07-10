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10 июля 2019, среда, 17:05 220
Экономика 2019-07-10T19:00:03+03:00
Українські Новини
"Фармак" планирует вывести на рынок препараты по направлению психиатрии в 2021

"Фармак" планирует вывести на рынок препараты по направлению психиатрии в 2021

Крупный производитель лекарственных препаратов компания "Фармак" (Киев) планирует вывести на рынок препараты по направлению психиатрии в 2021 году.

Об этом журналистам сказал исполнительный директор компании Владимир Костюк, передают Українські Новини.

"Сегодня у нас в портфеле присутствует 12 терапевтических групп. Мы решили, что будем развивать еще 2 направления - это психиатрия и астма. По психиатрии для Украины мы планируем (вывести) на 2021 год, а по астме у нас уже есть (препараты на рынке). Мы видим, как в мире развиваются эти сегменты, ожидаем, что в Украине государство будет помогать населению в этих серьезных заболеваниях", - сказал он.

По словам Костюка, у компании очень диверсифицированный портфель лекарств и нет такого бренда, который бы занимал более 5% доли в общей выручке компании.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году по сравнению с 2017 годом "Фармак" увеличил прибыль на 25,2%, или на 211 млн гривен, до 1,05 млрд гривен.

В 2018 году выручка компании увеличилась на 8,8%, или на 534 млн гривен, до 6,6 млрд гривен по сравнению с 2017 годом.

Продукция компании экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.

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