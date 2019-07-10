ЦИК впервые со времен независимости отказалась печатать избирательную информацию в местной прессе, - НСЖУ

Центральная избирательная комиссия не предусмотрела в сметах Окружных избирательных комиссий расходов на обнародование в региональных и местных газетах информации о деятельности окружкомов, в частности, формирования составов участковых избирательных комиссий. Это является нарушением Закона Украины "О выборах народных депутатов Украины" и не способствует публичности и прозрачности избирательного процесса, убеждены в Национальном союзе журналистов Украины.

"Редакторы местных газет со всей Украины возмущены, что наработанный порядок обнародования важных решений окружных избиркомов не действует, соответственно, граждане в райцентрах и селах не смогут узнать о членах участковых комиссий и о избирательные программы кандидатов", - отмечает председатель НСЖУ Сергей Томиленко. "Так же важно, что в условиях бедности украинских СМИ, местные газеты лишены возможности заработать не на публикации "джинсы" или пропаганды, а легальной официальной информации."

В частности, коллективное письмо председателю ЦИК Татьяне Слипачук направили редакторы львовских газет, издаваемых на территории избирательного округа 120 ("Народное мнение" Городокского района, "Наш край" Мостиского района, "Голос Самборщины" Самборского района). Журналисты настаивают на "обнародовании в местных печатных СМИ предусмотренной действующим украинским законодательством информации для обеспечения демократичности и прозрачности избирательного процесса".

Также местные журналисты обвиняют ЦИК в принятии самовольных решений и попытке высвободить средства, предназначенные для обнародования информации в местной прессе, на другие цели.

"Кто уполномочил ЦИК таким образом нарушать законодательство, самовольно определять, в каких печатных изданиях публиковать информацию, предусмотренную Законом Украины?", - возмущается секретарь НСЖУ, главный редактор газеты "Горизонты Изюмщины" Константин Григоренко. "Кто из чиновников принял решением оптимизировать сметы окружных избирательных комиссий и на какие цели направлены высвобожденные средства?"

В НСЖУ призывают Центризбирком, несмотря на напряжение, вызванное внеочередностью парламентских выборов, все же позволить окружным избирательным комиссиям публиковать нужную официальную информацию в местной прессе.