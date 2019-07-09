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09 июля 2019, вторник, 19:43 37
Силовые структуры 2019-07-09T20:20:25+03:00
Українські Новини
ГБР раскрыло международную ОПГ, которое занималось контрабандой сигарет из Украины в ЕС

ГБР раскрыло международную ОПГ, которое занималось контрабандой сигарет из Украины в ЕС

Государственное бюро раследовний раскрыло международную преступную группировку, члены которой занимались контрабандой сигарет из Украины в ЕС.

Об этом сообщила первый заместитель директора Госбюро расследований Ольга Варченко в своем посте в Facebook, передают Українські Новини.

Крупнейшую партию контрафактных сигарет, которые контрабандой шли через украинскую границу в страны Евросоюза изъяли украинские и зарубежные спецслужбы.

В результате масштабной международной спецоперации правоохранителям удалось накрыть нелегальную фабрику по производству контрафактных табачных изделий под Киевом и членов организованной преступной организации, которую создали украинцы, поляки и белорусы.

"Следователям Центрального аппарата ГБР совместно с СБУ, ГПУ и нашими европейскими коллегами со спецслужб Польши и Таможенной и налоговой службы Великобритании удалось раскрыть межнациональную преступную группировку, участниками которой были граждане Украины, Польши и Белоруси. Они наладили на территории Украины незаконное производство сигарет, которые потом переправляли через украинскую границу в Евросоюз", - отметила Варченко.

Она также сообщила, что в результате обысков, проведенных на производстве, следователи нашли оборудование, позволявшее производить поддельные сигареты в промышленных масштабах.

Также, по информации Варченко, было найдено 186 килограммов табака, почти 2,5 миллиона штук уже готовых сигарет и 2843 пачки сигарет разных торговых марок.

Сейчас 4 участникам преступной организации уже сообщили о подозрении по ч. 3 ст.28 та ч. 1, 2 ст. 204 ККУ.

ГБР продолжает расследование дела.

Как сообщали Українські Новини, на трассе "Киев-Одесса" силовики задержали грузовик с контрабандными сигаретами.

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