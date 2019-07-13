Какие кинопремьеры украинцев ждут летом: топ-новинок

Летом выходит большое количество разных фильмов на любой вкус. BBC Culture составили список самых ожидаемых премьер на июль и начало августа.

Король Лев

"Король Лев". Фото: LIFESTYLE PICTURES / ALAMY STOCK PHOTO

Ремейк мультфильма о львенке Симбе, который получил два "Оскара" и стал самым кассовым фильмом 1994 года.

Режиссер ленты Джон Фавро заменил классическую анимацию реалистичной компьютерной графикой и добавил несколько новых песен, а также новые голоса.

Нового "Короля Льва" озвучили Бейонсе, Дональд Гловер, Чиветел Эджиофор и Мэт Роген.

Режиссер отметил, что зрителей ждет сюжет, который отличается от того сюжета, что был в мультфильме.

В кинотеатрах Украины с 18 июля.





Человек паук: вдали от дома



"Человек-паук: вдали от дома". Фото: MARVEL

События "Человека-паука" происходят вскоре после ряда смертей в последней серии про супергероев "Мстители: Завершение".

Питер Паркер (Том Холланд) появляется впервые после пятилетнего забвения. Вместе с друзьями он отправляется в Европу на каникулы.

Но отдохнуть вряд ли удастся. Спайди снова придется бороться со вселенским злом, на этот раз в лице мастера из сложных иллюзий - Мистерио (Джейк Джиленнгол).

Премьера в Украине - 4 июля.





Солнцестояние

"Солнцестояние". Фото: MERIE WEISMILLER WALLACE

Сюжет ленты повествует о юной американке (Флоренс Пью), которая приезжает в Швецию на языческий фестиваль и вскоре жалеет, что не осталась дома.

Премьера в Украине - 1 августа.





Стокгольмский синдром

"Стокгольмский синдром". Фото: JAN THIJS

Стокгольмский синдром - это психологический феномен, когда жертва начинает симпатизировать или даже влюбляется в террориста. Термин появился после нападения на банк в Стокгольме в 1973 году, события которого воспроизведены в фильме Роберта Будро.



Хоук выполняет роль волшебного грабителя, который захватывает банковских сотрудников и удерживает их в заложниках четыре дня. Его партнершей по фильму является шведская актриса Нуми Рапас, которая играет одну из жертв нападающего.

Премьера в Украине - 4 июля.





Однажды в Голливуде

"Однажды в Голливуде". Фото: COLUMBIA PICTURES



1969 год, Лос-Анджелес. Бывшая звезда вестернов (Леонардо ДиКаприо), чья карьера стремительно идет на убыль, снимается в телешоу с молодыми актерами. Его дублер и правая рука (Брэд Питт) попадает на ранчо, где Чарльз Мэнсон промывает мозги своим последователям.



А старлетка (Робби) наслаждается недавно полученными славой и богатством.

Как писал обозреватель BBC Culture из Канн, "Тарантино рассказывает об ужасных событиях, но прежде чем он их покажет," Однажды в Голливуде "- это легкая комедия с точными шутками и остроумной пародией двух главных актеров и друзей на самих себя".



Премьера в Украине - 1 августа.





Кожа

"Кожа". Фото: MAVEN PICTURES

Фильм основан на реальных событиях. Главный герой Брайан Виднер (Джейми Белл), член местной банды скинхедов, влюбляется в мать-одиночку (Даниэль Макдональд) и решает покончить со своим расистским прошлым.



Впрочем, сделать это крайне непросто. Члены банды - его близкие друзья, а все лицо Брайана покрыто расистскими тату.

Мировая премьера - 26 июля.



Напомним, ранее BBC назвали 8 лучших сериалов июня.

Тем временем сериал "Чернобыль" стал самым рейтинговым сериалом всех времен, а также вызвал туристический бум в Зону отчуждения.