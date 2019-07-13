Какие кинопремьеры украинцев ждут летом: топ-новинок

Летом выходит большое количество разных фильмов на любой вкус. BBC Culture составили список самых ожидаемых премьер на июль и начало августа.Король Лев\r\n"Король Лев". Фото: LIFESTYLE PICTURES \/ ALAMY STOCK PHOTO\r\nРемейк мультфильма о львенке Симбе, который получил два "Оскара" и стал самым кассовым фильмом 1994 года.\r\nРежиссер ленты Джон Фавро заменил классическую анимацию реалистичной компьютерной графикой и добавил несколько новых песен, а также новые голоса.Нового "Короля Льва" озвучили Бейонсе, Дональд Гловер, Чиветел Эджиофор и Мэт Роген.\r\nРежиссер отметил, что зрителей ждет сюжет, который отличается от того сюжета, что был в мультфильме.\r\nВ кинотеатрах Украины с 18 июля.\r\nЧеловек паук: вдали от дома"Человек-паук: вдали от дома". Фото: MARVEL\r\nСобытия "Человека-паука" происходят вскоре после ряда смертей в последней серии про супергероев "Мстители: Завершение".\r\nПитер Паркер (Том Холланд) появляется впервые после пятилетнего забвения. Вместе с друзьями он отправляется в Европу на каникулы.\r\nНо отдохнуть вряд ли удастся. Спайди снова придется бороться со вселенским злом, на этот раз в лице мастера из сложных иллюзий - Мистерио (Джейк Джиленнгол).\r\nПремьера в Украине - 4 июля.\r\nСолнцестояние\r\n"Солнцестояние". Фото: MERIE WEISMILLER WALLACE\r\nСюжет ленты повествует о юной американке (Флоренс Пью), которая приезжает в Швецию на языческий фестиваль и вскоре жалеет, что не осталась дома.Премьера в Украине - 1 августа.\r\nСтокгольмский синдром\r\n"Стокгольмский синдром". Фото: JAN THIJS \r\nСтокгольмский синдром - это психологический феномен, когда жертва начинает симпатизировать или даже влюбляется в террориста. Термин появился после нападения на банк в Стокгольме в 1973 году, события которого воспроизведены в фильме Роберта Будро.Хоук выполняет роль волшебного грабителя, который захватывает банковских сотрудников и удерживает их в заложниках четыре дня. Его партнершей по фильму является шведская актриса Нуми Рапас, которая играет одну из жертв нападающего.\r\nПремьера в Украине - 4 июля.\r\nОднажды в Голливуде\r\n"Однажды в Голливуде". Фото: COLUMBIA PICTURES\r\n1969 год, Лос-Анджелес. Бывшая звезда вестернов (Леонардо ДиКаприо), чья карьера стремительно идет на убыль, снимается в телешоу с молодыми актерами. Его дублер и правая рука (Брэд Питт) попадает на ранчо, где Чарльз Мэнсон промывает мозги своим последователям.А старлетка (Робби) наслаждается недавно полученными славой и богатством.\r\nКак писал обозреватель BBC Culture из Канн, "Тарантино рассказывает об ужасных событиях, но прежде чем он их покажет," Однажды в Голливуде "- это легкая комедия с точными шутками и остроумной пародией двух главных актеров и друзей на самих себя".Премьера в Украине - 1 августа.Кожа\r\n"Кожа". Фото: MAVEN PICTURES \r\nФильм основан на реальных событиях. Главный герой Брайан Виднер (Джейми Белл), член местной банды скинхедов, влюбляется в мать-одиночку (Даниэль Макдональд) и решает покончить со своим расистским прошлым.Впрочем, сделать это крайне непросто. Члены банды - его близкие друзья, а все лицо Брайана покрыто расистскими тату.\r\nМировая премьера - 26 июля.Напомним, ранее BBC назвали 8 лучших сериалов июня.\r\nТем временем сериал "Чернобыль" стал самым рейтинговым сериалом всех времен, а также вызвал туристический бум в Зону отчуждения.