Украинская футбольная Премьер-лига может быть расширена до 16 команд в сезоне 2021-22, - Протасов

Сразу несколько важных вопросов по развитию отечественного футбольного хозяйства были рассмотрены на очередном заседании Комитета по стратегическому развитию футбола УАФ. Об этом Українським Новинам сообщил первый вице-президент Украинской ассоциации футбола Вадим Костюченко.

"Основными на повестке дня данной встречи стали вопросы внедрения в отечественные соревнования системы VAR – видеопомощника арбитра, проекты увеличения количества участников украинской Премьер-лиги и реформирования детского и юношеского футбола Украины. По большинству вопросов мы пришли к единому мнению", - отметил Костюченко.

В частности, футбольный функционер сообщил: что касается внедрения системы VAR, то в данный момент проводится ее тестирование и обучение арбитров. Такое апробирование, в частности, будет проводиться и во время матча за Суперкубок Украины, который состоится в Одессе 28 июля. В УАФ ожидают, что этот этап завершится ориентировочно в феврале 2020 года.

Относительно возможного расширения количества участников УПЛ то, по словам первого вице-президента УАФ Олега Протасова, сейчас рассматриваются такие варианты: увеличить количество клубов УПЛ до 14 в сезоне 2020/2021 и до 16-ти - в сезоне-2021/2022 или сохранить имеющееся количество клубов-участников УПЛ в сезоне-2020 / 2021 и увеличить ее сразу до 16-ти в сезоне 2021/2022. В ближайшее время в Национальной футбольной ассоциации надеются услышать мнение клубов по озвученных предложений, но окончательное решение примет Исполнительный комитет УАФ.

Не менее важным вопросом, который рассмотрел Комитет стратегического развития футбола УАФ, стала новая концепция развития детско-юношеского футбола и проекты соответствующих изменений в регламент соревнований. По словам Вадима Костюченко, одной из ключевых проблем этого направления является отсутствие при клубах полноценных детско-юношеских футбольных школ. По мнению функционера УАФ, этот вопрос можно решить введением обязательного требования для клубов содержать собственные школы. Также учасники совещания согласились с важностю отказа от практики игры на результат среди самых маленьких футболистов, ведь такой подход отталкивает от футбола многих талантливых детей.

"В возрасте 6-10-ти или даже 12-ти лет важно получать удовольствие от футбола как такового, учиться взаимодействия с партнерами по команде и сконцентрироваться на игре, а не переживать из-за результат, не комплексовать из-за неудач. Мировой опыт доказал, что ставка на результат в таком возрасте является неэффективным подходом, поэтому нам стоит отказаться от нее как можно быстрее", - резюмировал первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко.

Не менее важно, по его мнению, уже в ближайшее время решить вопрос создания Элит-лиги ДЮФЛУ, которая позволит повысить уровень соревнований среди детско-юношеских команд.