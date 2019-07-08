Новый начальник таможни хипстер Нефедов похвастался наложенной на лицо косметической маской

Глава украинской таможни Максим Нефедов сделал себе на лицо косметическую маску и похвастался об этом в своем Instagram. \r\n"Ворожа куля спинила юного реформатора на зльоті! Насправді - ні, неюний реформатор вперше скористався маскою на обличчя. Шкода, що так не можна ходити на роботу", - написал Нефедов в описании под фотографией. \r\n\r\nНефедову начали также советовать освежающие патчи под глаза, а так же другие освещающие маски.Нефедов говорил, что он еще недостаточно продвинут в этой теме, но все же учится.\r\nНапомним, Кабмин назначил главой Таможни Нефедова.\r\nТем временем стало известно, сколько зарабатывает будущий глава Таможни Нефедов.\r\nРанее, за 2016 год, "главный хипстер" Кабмина Нефедов задекларировал украденный Infiniti и 26 тыс. долларов налички.\r\nУ Нефедова украли из квартиры швейцарские часы и элитные австрийские браслеты.\r\nА ранее замминистра Нефедов скупил 45 костюмов одного бренда.