Новый начальник таможни хипстер Нефедов похвастался наложенной на лицо косметической маской

Глава украинской таможни Максим Нефедов сделал себе на лицо косметическую маску и похвастался об этом в своем Instagram.

"Ворожа куля спинила юного реформатора на зльоті! Насправді - ні, неюний реформатор вперше скористався маскою на обличчя. Шкода, що так не можна ходити на роботу", - написал Нефедов в описании под фотографией.

Нефедову начали также советовать освежающие патчи под глаза, а так же другие освещающие маски.Нефедов говорил, что он еще недостаточно продвинут в этой теме, но все же учится.

Напомним, Кабмин назначил главой Таможни Нефедова.

Тем временем стало известно, сколько зарабатывает будущий глава Таможни Нефедов.

Ранее, за 2016 год, "главный хипстер" Кабмина Нефедов задекларировал украденный Infiniti и 26 тыс. долларов налички.

У Нефедова украли из квартиры швейцарские часы и элитные австрийские браслеты.

А ранее замминистра Нефедов скупил 45 костюмов одного бренда.