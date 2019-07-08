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08 июля 2019, понедельник, 11:59 901
Выборы 2019-07-08T14:30:03+03:00
Українські Новини
Киевские архитекторы призвали не допустить в Раду одиозных застройщиков, - СМИ

Киевские архитекторы призвали не допустить в Раду одиозных застройщиков, - СМИ

Киевская организация Национального союза архитекторов Украины призвала "не допустить проникновения в Верховную Раду Украины организованной группы коррупционеров и системных истребителей Киева".

Об этом говорится в открытом письме Союза от 5 июля к президенту, премьеру, главе ЦИК, генпрокурору, а также председателям партий "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь", которое есть в распоряжении портала "Наших денег".

В письме речь идет об экс-заместителе главы Минрегиона Дмитрии Исаенко (№15 в списке партии "Оппозиционная платформа - За жизнь"), экс-заместителе директора Департамента градостроительства и архитектуры КГГА Андрее Ваврише, его бывшей подчиненной Анне Бондарь (кандидат от "Слуги народа" в округе №220) и его помощнике Вадиме Струневиче (№40 списка "Слуги народа").

"Именно они на протяжении последних 8-9 лет практически уничтожили здоровые градостроительные процессы и создали коррупционные схемы продажи всего - от квалификационных сертификатов архитекторов и предоставления разрешительных документов на строительство, от выделения земельных участков до принятия в эксплуатацию объектов незаконного строительства", - заявили в Союзе.

"Под их коррупционным давлением "негласная" стоимость предоставления градостроительных условий и ограничений (ГУО) достигает многих десятков тысяч долларов США, а получить исходные данные для проектирования объектов без уплаты "обязательных" взяток стало практически невозможно. Уже общеизвестно - без них все это получение и согласование искусственно затягивается на долгие месяцы", - отмечают архитекторы.

В Киевской организация Национального союза архитекторов Украины считают, что есть огромная опасность, что именно такие "новые лица" придут после выборов в Комитет ВРУ по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства. Они и по сей день дистанционно пытались препятствовать принятию законов, которые бы остановили беспредел в застройке населенных городов и разбазаривания урбанизированных территорий. А сейчас просто будут принимать законы, которые дадут им возможность и дальше богатеть, создавать невыносимые условия жизни для людей, уничтожать промышленные территории, выстраивать градостроительную документацию к механизму получения земельных участков и дальнейшей наживы.

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