ОБСЕ приняла резолюцию по милитаризации Россией Крыма, Черного и Азовского морей, - Чубаров

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа, депутат Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Рефат Чубаров заявляет, что резолюция Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по милитаризации Россией временно оккупированных Автономной Республики Крым и города Севастополя, Украины, Черного и Азовского морей одобрена.\r\nОб этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.\r\n"Резолюция ОБСЕ по милитаризации Россией временно оккупированных Автономной Республики Крым и города Севастополя, Украины, Черного и Азовского морей, несмотря на яростное сопротивление и крики россиян, одобрена", - написал он.\r\nКак сообщали Українськi Новини, ранее Украина предоставила ОБСЕ доказательства милитаризации РФ Крыма.\r\nТакже Украина инициировала рассмотрение в ООН и ОБСЕ действий России в Азовском море.\r\nКроме того, Россия обвинила Украину в милитаризации Азовского моря и отрицает аналогичные обвинения в свой адрес.\r\nТем временем Генассамблея ООН поддержала новую резолюцию Украины о нарушениях прав человека в Крыму.