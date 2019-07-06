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06 июля 2019, суббота, 20:31 260
Внешняя политика 2019-07-06T20:48:42+03:00
Українські Новини
ОБСЕ приняла резолюцию по милитаризации Россией Крыма, Черного и Азовского морей, - Чубаров

ОБСЕ приняла резолюцию по милитаризации Россией Крыма, Черного и Азовского морей, - Чубаров

ОБСЕ Фото: Пресс-служба МО
ОБСЕ Фото: Пресс-служба МО

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа, депутат Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Рефат Чубаров заявляет, что резолюция Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по милитаризации Россией временно оккупированных Автономной Республики Крым и города Севастополя, Украины, Черного и Азовского морей одобрена.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Резолюция ОБСЕ по милитаризации Россией временно оккупированных Автономной Республики Крым и города Севастополя, Украины, Черного и Азовского морей, несмотря на яростное сопротивление и крики россиян, одобрена", - написал он.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Украина предоставила ОБСЕ доказательства милитаризации РФ Крыма.

Также Украина инициировала рассмотрение в ООН и ОБСЕ действий России в Азовском море.

Кроме того, Россия обвинила Украину в милитаризации Азовского моря и отрицает аналогичные обвинения в свой адрес.

Тем временем Генассамблея ООН поддержала новую резолюцию Украины о нарушениях прав человека в Крыму.

Больше новостей о: Аннексия Крыма ОБСЕ Черное море Украино-российские отношения Меджлис Азовское море Милитаризация Рефат Чубаров Оккупация Крыма

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