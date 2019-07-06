Захоронение викинга с собакой, лошадью и кораблем раскопали во дворе швецкой церкви

Остатки викинга, похороненного вместе с собакой, лошадью и целым кораблем, раскопали археологи во дворе средневековой церкви в районе шведского города Уппсала. Здесь ученые нашли две "корабельные могилы", одна из которых сохранилась почти полностью, сообщает "ВВС Украина".

Мужчина был похоронен не менее тысячи лет назад и был, скорее всего, выдающимся воином или вождем. В могилу викинга положили его оружие: меч, копье и щит, а также украшенную резьбой расческу.

Могилы такого типа - когда целую лодку с покойником внутри закапывали в землю - крайне редки. Обычно тела умерших древние скандинавы сжигали.

Захоронение в Уппсале - крайне ценная для науки находка, сообщает государственная археологическая служба Швеции, которая работает под эгидой государственного исторического музея.

За всю историю раскопок в Швеции было обнаружено семь таких закопанных лодок, в Норвегии - три. Подобные "корабельные могилы" викингов были обнаружены и в Дании, и в Великобритании.

По мнению шведских ученых, скорее всего, они принадлежат или к эпохе викингов (800 - 1050 гг. н.э.), или к более раннему вендельскому периоду, который завершил немецкий железный век в истории Швеции (около 550-800 гг. н .э.).

Исследователи не уточняли причины смерти лошади и собаки, закопанных со своим хозяином - умерли они еще до похорон или нет.

Ясно лишь, что животных положили в могилу отдельно от викинга: их скелеты были в носовой части корабля, а человеческий - ближе к корме.

Часть находок будет выставлена ​​в Стокгольмском историческом музее осенью этого года.

Обнаружение викинга. Фото: Arkeologerna

В музеях Норвегии и Дании похоронные лодки викингов составляют основу коллекции нескольких музеев. Первые такие корабли были раскопаны в Норвегии в начале XX века и стали экспонатами музея в Осло.

ДНК-анализ остатков, обнаруженных в норвежских кораблях, показал, что таким образом викинги хоронили и женщин. Среди похороненных была даже женщина ближневосточного происхождения.

Как сообщали Українські Новини, в Швеции среди мусора нашли королевские короны.

Также в Дании раскопали инструменты викингов тысячелетней давности. Тем временем знаменитый воитель-викинг, захороненный в Х веке, оказался женщиной.