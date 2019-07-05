подписаться на рассылку
25.65 26
28.8 29.4
˟
05 июля 2019, пятница, 18:11 192
Происшествия 2019-07-05T19:30:04+03:00
Українські Новини
В Черновицкой области неизвестные осквернили храм УПЦ и украли древнюю икону

В Черновицкой области неизвестные осквернили храм УПЦ и украли древнюю икону

В селе Каплевка Черновицкой области в ночь со 2 на 3 июля неизвестные осквернили храм Украинской православной церкви (УПЦ) в честь святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова и похитили из него старинную икону великомученика Георгия Победоносца.

Об этом сообщил Центр информации УПЦ.

Вандалы сбросили с престола покров и проскомидийник, а также прикасались к Святым Сосудам.

"Действовали профессионалы, которые пришли с необходимыми инструментами для совершения смертного греха. В храм проникли через окно, предварительно разогнув риштовку домкратом. В сторожку воры проникли также через окно, в котором кусачками отрезали решетку", – сообщила пресс-служба Черновицко-Буковинской епархии.

По словам очевидцев, в ту ночь после непогоды в селе отключили электроэнергию, и территория храма и улиц осталась без освещения. Воспользовавшись этим, воры пробрались в храм и осквернили престол.

Поскольку храм в селе ремонтируют, все иконы на период внутренних работ перенесли в сторожку. Туда пробрались злоумышленники и украли единственную старинную икону прихода, перед которой верующие молились более 100 лет.

"Верните, пожалуйста, святую икону в храм, ее духовная ценность для прихожан в сотни раз больше, чем материальная. История не знает ни одного случая, когда кто-то сумел обогатиться, оскверняя святые храмы. Господь милостивый и ждет покаяния каждого", – призвали в епархии.

Больше новостей о: УПЦ Украинская православная церковь Каплевка Кража иконы Осквернение храма

Архив
Новости
Вице-премьер министра заподозрили в присвоению бюджетных денег в Винницкой области 19:54
Елена Лукаш: Пережеребьевка и перепечатка бюллетеней не сорвет сроки выборов 19:49 Мнение
В Черном море перевернулся прогулочный теплоход, есть пропавшие без вести 19:36
Нардеп Микитась рассказал свою версию, зачем он ударил главу территориальной общины 19:21
В поезде "Измаил-Киев" на 6-летнего ребенка выпало окна вагона 18:57
больше новостей
Генпрокуратура просит суд арестовать имущество Ющенко 11:04
Ирина Геращенко. Фото: facebook/iryna.gerashchenko
Геращенко сама оконфузилась, когда хотела посмеяться над конфузом Зеленского 09:05
ДТП на Одесской трассе. Скриншот видео
На Одесской трассе под Киевом произошло смертельное ДТП: цистерна протаранила фуру 10:40
Из кошельков украинцев исчезнут купюры в 1 и 2 гривны: когда и почему 08:00
Путин поставил Зеленскому условия, при которых готов к диалогу с Киевом 10:40
больше новостей
Кандидат в депутаты и адвокат угрожали убийством главе ВКДКА Сергею Вилкову, - НААУ 12:45
Украина может остаться без водки из-за проблем с техрегламентом 14:38
Генпрокуратура просит суд арестовать имущество Ющенко 11:04
В парламенте нужно принять новый закон о судоустройстве и статусе судей, - Писаренко 11:46
Путин требует отменить указ Порошенко о блокаде Донбасса 08:40
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok